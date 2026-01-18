Ovako vas potkradaju na kasi i da ne primijetite

Iako je zakonom propisano da potrošač mora da dobije tačan kusur, sve veći broj građana Srbije žali se da im se u prodavnicama od velikih trgovačkih lanaca do malih komšijskih radnji računi “zaokružuju” bez pitanja.

Sitni iznosi od jednog, dva ili pet dinara sve češće ostaju u kasama, a potrošači se sve češće bune zbog ovakvih situacija, a poneki se i pitaju da li se u ovakvim slučajevima zaista radi o trenutnoj nestašici kovanica u kasi ili bezobrazluku kasira.

"Nemamo sitno, može li ovako?" - rečenica je koju potrošači u Srbiji posljednjih mjeseci sve češće čuju na kasi.

Umjesto da dobiju tačan kusur, građanima se računi nerijetko zaokružuju naviše, često bez prethodnog pitanja ili objašnjenja.

Iako se radi o iznosima koji djeluju beznačajno, potrošačke organizacije upozoravaju da je ovakva praksa protivzakonita i da se, kada se sabere na nivou dana ili mjeseca, ne radi o zanemarljivim sumama.

Iznosi do 10 dinara

Žalbe stižu iz različitih dijelova Srbije i odnose se kako na velike trgovinske lance, tako i na male prodavnice, kioske i pekare. Građani navode da se najčešće radi o iznosima do 10 dinara, ali i da se kasiri nerijetko pozivaju na manjak sitnog novca ili gužvu, ostavljajući potrošače bez mogućnosti da insistiraju na svom pravu.

"Kad čujem ono njihovo 'nemam da ti vratim' dođe mi da se u trenutku posvađam, a onda se ugrizem za jezik i ućutim jer je par dinara zanemarljiva cifra, ali svaki dan po pet, deset dinara - nakupi se tu dobar iznos. U marketu gdje svakog jutra pazarim nešto za doručak često kasirka umije sama da zaokruži iznos, a i da me ne pita. Kad bi meni falilo par dinara sigurno bi bio problem".

"Ove nedjelje sam pazarila neka dva artikla koja su koštala 206 dinara. Nisam imala sitno te sam dala 220. Uzela je bez problema i vratila mi 10 dinara, čak se nije ni izvinila što je zaokružila na 210. Od mene četiri dinara, od drugog pet, deset nakupi se tu dobar iznos na dnevnom nivou", žali se čitateljka "Kurira" koja je uočila ovu "lošu naviku" nekih prodavaca i tvrdi da mnogi kupci ni ne obrate pažnju.

"Ne poštuju kupce"

Često se dešava i da udruženja za zaštitu potrošača dobijaju iste ili slične primjedbe.

"Svaki dinar tražim da mi se vrati iz principa... Ako nemaju, vraćam sve kupljeno i idem dalje, pa neka storniraju sve račune poslije posla dok se ne dozovu pameti. Nije problem dinar, dva, tri, nemaju nikakvog poštovanja prema kupcima. To je suština", navodi jedan potrošač na društvenoj mreži Iks.