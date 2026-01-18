Logo
Large banner

Gužva na više graničnih prelaza

Izvor:

ATV

18.01.2026

14:15

Komentari:

0
Гранични прелаз Костајница
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kozraska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

илу-сушење одјеће-24092025

Savjeti

Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

Granični prelaz

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице

Republika Srpska

Kolegijum Narodne Skupštine o zakazivanju posebne sjednice

2 h

0
Упозорење стручњака: Изгубио се заједнички породични оброк

Zdravlje

Upozorenje stručnjaka: Izgubio se zajednički porodični obrok

2 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
У Шкотској могућ нови референдум о независности

Svijet

U Škotskoj moguć novi referendum o nezavisnosti

3 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Prognoze meteorologa: Pijesak iz Azije stiže u BiH

7 h

0
Према народним вјеровањима Богојављенска ноћ је најмоћнија у години

Društvo

Prema narodnim vjerovanjima Bogojavljenska noć je najmoćnija u godini

7 h

1
Поново долази хладни период: Ево какво нас вријеме очекује данас

Društvo

Ponovo dolazi hladni period: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner