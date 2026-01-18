Gužva na više graničnih prelaza

Izvor:
ATV
18.01.2026
14:15

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kozraska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
