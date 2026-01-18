Logo
Ponovo dolazi hladni period: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

18.01.2026

08:38

Поново долази хладни период: Ево какво нас вријеме очекује данас
Foto: ATV

U većini krajeva u Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno oblačno, a na planinama i u Hercegovini pretežno sunčano.

Oko rijeka i po kotlinama ima magle koja se ponegd‌je može zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim mjestima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

beba-novorođenče-28082025

Društvo

Divne vijesti iz porodilišta Srpske

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana na sjeveru pojačan istočnih smjerova, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus šest, Gradačac minus pet, Gacko i Sokolac minus četiri, Bileća i Čemerno minus tri, Bijeljina i Tuzla minus dva, Doboj minus jedan, Banjaluka, Prijedor i Sarajevo nula, Višegrad jedan, Trebinje pet i Mostar šest stepeni Celzijusovih.

