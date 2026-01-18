Ponovo dolazi hladni period: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U većini krajeva u Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno oblačno, a na planinama i u Hercegovini pretežno sunčano.

Oko rijeka i po kotlinama ima magle koja se ponegd‌je može zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim mjestima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Društvo Divne vijesti iz porodilišta Srpske

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana na sjeveru pojačan istočnih smjerova, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus šest, Gradačac minus pet, Gacko i Sokolac minus četiri, Bileća i Čemerno minus tri, Bijeljina i Tuzla minus dva, Doboj minus jedan, Banjaluka, Prijedor i Sarajevo nula, Višegrad jedan, Trebinje pet i Mostar šest stepeni Celzijusovih.