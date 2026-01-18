Logo
Large banner

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

18.01.2026

11:39

Komentari:

0
Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима
Foto: Pixabay

U teslićkim prigradskim naseljima danas je došlo do zastoja i otežane isporuke vode za piće zbog kvara na upravljačkoj – elektronskoj jedinici fabrike vode, a nadležne ekipe su na terenu i otklanjaju rad, saopšteno je iz Gradske uprave.

Iz Gradske uprave navode da se u toku dana očekuje stabilizacija sistema i ponovno uspostavljanje snabdijevanja vodom za piće i da su za građane do tada obezbijeđene cisterne sa vodom.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević uputio je izvinjenje korisnicima jer su problemi sa nestankom vode i smanjenim pritiskom učestali u prigradskim naseljima.

Podijeli:

Tagovi:

Voda

Teslić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

Gradovi i opštine

Prekinut rekordni niz turističkih posjeta u Trebinju

16 h

1
Комеморација поводом смрти пуковника Вељка Брајића

Gradovi i opštine

Komemoracija povodom smrti pukovnika Veljka Brajića

16 h

0
Херцеговина добија представника у Влади Српске

Gradovi i opštine

Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

17 h

0
Баку из Градишке прогласили мртвом, па је "оживјели" на дан сахране

Gradovi i opštine

Baku iz Gradiške proglasili mrtvom, pa je "oživjeli" na dan sahrane

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

48

Minić: Pozitivan zamah Vlade Srpske neće biti prekinut vještačkim krizama

11

43

Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

11

39

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

11

24

Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

11

12

Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner