Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

18.01.2026
11:39
U teslićkim prigradskim naseljima danas je došlo do zastoja i otežane isporuke vode za piće zbog kvara na upravljačkoj – elektronskoj jedinici fabrike vode, a nadležne ekipe su na terenu i otklanjaju rad, saopšteno je iz Gradske uprave.
Iz Gradske uprave navode da se u toku dana očekuje stabilizacija sistema i ponovno uspostavljanje snabdijevanja vodom za piće i da su za građane do tada obezbijeđene cisterne sa vodom.
Gradonačelnik Teslića Milan Miličević uputio je izvinjenje korisnicima jer su problemi sa nestankom vode i smanjenim pritiskom učestali u prigradskim naseljima.
