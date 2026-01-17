Komemoracija povodom smrti pukovnika Veljka Brajića

Hrabrost, postojanost, odanost, riječi su kojima saborci opisuju Veljka Brajića. Pukovnika Vojske Srpske, pamte kao mudrog i čovjeka čvrstog karaktera. I kada nije trebalo da bude na prvoj borbenoj liniji, bio je, kažu uz svoje vojnike.

“Na Ozrenu kad je bilo kad je sve padalo kad je rekao ostajemo ovdje do poslednjeg. On je bio direktno komandovao odatle jer je to u tom trenutku značilo tim borcima koji su bili sa nama na položajima”, rekao je iz Dobojske brigade Vladimir Nakić.

“Prije svega čovjek koji je čuvao ljude, kome je ljudski resurs bio najvredniji, poslije toga naravno Republika Srpska”, ističe iz Šeste sanske brigade Prijedor Ranko Kolar.

Bio je heroj, u pravom trenutku brzo donosio odluke, vojničke i patriotske. Ratni put vodio da ga je od Prijedora i Bihaća, preko Ilijaša do Doboja.

“Veljko je zaista dao dio sebe ne samo u odbrani Doboja nego u proboju koridora, 1992 vrlo značajnu ulogu je odigrao i on”, izjavio je predsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević.

Sjećanjem na doprinos u odbrani Doboja, ali i cijele Srpske, porodica saborci i sugrađani su se oprostili do pukovnika Veljka Brajića. Rođen je u Sanskom Mostu 1953 godine, preminuo je u Doboju nakon kratke i teške bolesti.