Logo
Large banner

Proglašena uzbuna zbog zagađenog vazduha, predložena onlajn nastava

Izvor:

SRNA

16.01.2026

19:43

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu "uzbuna" i objavila niz interventih mjera zbog zagađenosti vazduha i prognozirane sinoptičke situacije koja u narednim danima predviđa nedostatak vjetra i pojavu magle, što će doprinijeti nastavku akumuliranja zagađujućih materija u kotlinskim područjima.

Prema mjerenjima u urbanom jezgru Sarajeva, dnevni prosjeci koncentracija čestica PM10 premašili su prag od 200 miligrama po metru kubnom, a zabilježene su i visoke vrijednosti azot dioksida.

Америка-застава

Svijet

Danski komandant pozvao SAD na vojne vježbe

U skladu sa planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha, na snagu stupa zabrana kretanja za automobile i teretna vozila s motorima norme evro tri i manjom, a izuzeta su vozila MUP-a, inspekcije, odbrane, javnog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila s diplomatskim tablicama, vozila lica sa invaliditetom, taksi vozila, te vozila hitne pomoći, vatrogasaca i civilne zaštite.

Mjerama je predviđeno maksimalno povećanje kapaciteta javnog gradskog prevoza koji ne zagađuje okolinu i obezbjeđivanje besplatnog prevoza ili subvencionisanje voznih karata tokom trajanja epizode.

Poslodavcima je preporučeno da omoguće radnicima kasniji dolazak na posao kako bi djecu nesmetano odvezli do predškolskih ustanova, te omogućavanje rada od kuće u skladu sa mogućnostima.

Телефон

Društvo

Treba li zabraniti društvene mreže maloljetnicima?

Visokoškolske ustanove treba da organizuju onlajn nastavu za studente, a jedna od mjera je i zabrana javnih okupljanja, uključujući sportske i kulturne manifestacije na otvorenom.

Apelovano je da građani kontinuirano prate zdravstvene preporuke kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da maksimalno ograniče boravak na otvorenom i izbjegavaju fizičke aktivnosti tokom perioda povišenog zagađenja, saopšteno je iz Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево како препознати да ли вас партнер вара: Обратите пажњу на ове промјене у понашању

Ljubav i seks

Evo kako prepoznati da li vas partner vara: Obratite pažnju na ove promjene u ponašanju

1 h

0
Плаћа ли се паркинг у Бањалуци или не?

Banja Luka

Plaća li se parking u Banjaluci ili ne?

1 h

0
Породицама погинулих бораца уручени кључеви станова у Бањалуци

Republika Srpska

Porodicama poginulih boraca uručeni ključevi stanova u Banjaluci

1 h

0
Сваки четврти Француз у минусу прије половине мјесеца

Ekonomija

Svaki četvrti Francuz u minusu prije polovine mjeseca

1 h

0

Više iz rubrike

Електро-Бијељина: У фокусу реконструкција мреже

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

1 d

0
Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

1 d

0
Бијељина - град у расулу

Gradovi i opštine

Bijeljina - grad u rasulu

2 d

3
Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

Gradovi i opštine

Kada će biti odvezen otpad koji se gomila u Bijeljini?

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

20

51

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

20

45

Drugi čovek: Misterija iza kamera

20

40

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

20

34

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner