Proglašena uzbuna zbog zagađenog vazduha, predložena onlajn nastava

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu "uzbuna" i objavila niz interventih mjera zbog zagađenosti vazduha i prognozirane sinoptičke situacije koja u narednim danima predviđa nedostatak vjetra i pojavu magle, što će doprinijeti nastavku akumuliranja zagađujućih materija u kotlinskim područjima.

Prema mjerenjima u urbanom jezgru Sarajeva, dnevni prosjeci koncentracija čestica PM10 premašili su prag od 200 miligrama po metru kubnom, a zabilježene su i visoke vrijednosti azot dioksida.

U skladu sa planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha, na snagu stupa zabrana kretanja za automobile i teretna vozila s motorima norme evro tri i manjom, a izuzeta su vozila MUP-a, inspekcije, odbrane, javnog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila s diplomatskim tablicama, vozila lica sa invaliditetom, taksi vozila, te vozila hitne pomoći, vatrogasaca i civilne zaštite.

Mjerama je predviđeno maksimalno povećanje kapaciteta javnog gradskog prevoza koji ne zagađuje okolinu i obezbjeđivanje besplatnog prevoza ili subvencionisanje voznih karata tokom trajanja epizode.

Poslodavcima je preporučeno da omoguće radnicima kasniji dolazak na posao kako bi djecu nesmetano odvezli do predškolskih ustanova, te omogućavanje rada od kuće u skladu sa mogućnostima.

Visokoškolske ustanove treba da organizuju onlajn nastavu za studente, a jedna od mjera je i zabrana javnih okupljanja, uključujući sportske i kulturne manifestacije na otvorenom.

Apelovano je da građani kontinuirano prate zdravstvene preporuke kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da maksimalno ograniče boravak na otvorenom i izbjegavaju fizičke aktivnosti tokom perioda povišenog zagađenja, saopšteno je iz Kantona Sarajevo.