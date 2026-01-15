Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

U prethodnom periodu završeno je dosta toga, mnogo je posla i u danima koji dolaze, izazova je bilo ali su posvećenošću i požrtvovanošću radnika uspjeli da vrate stabilnost na terenu, kažu u Elektro Bijeljini. Rekonstrukcija mreže je prioritet i potrebno je da svi u lancu daju sve od sebe za funkcionisanje sistema.

"Svi naši potrošači imaju obezbijeđeno snabdijevanje električnom energijom, takođe izuzetno je važno da je Uprava predstavila plan i u skladu sa preporukama Ministarstva i našeg matičnog preduzeća tako da ćemo do 15.februara obići svaku našu terensku jedinicu, svaku lokalnu zajednicu gdje ćemo i predstaviti naše planove kada je u pitanju ova godina", rekao je direktor ODS „Elektro-Bijeljina“ Bojan Savić.

Vlada RS želi veću energičnost i aktivnost u distributivnim sistemima u odnosu na raniji period, da svojim opravdaju svojim aktivnostima povećanje mrežerine. Fokus je i sanacija kritičnih tačaka, kaže ministar Đokić.

„Postoji niz problema u poslovanju, oni su najvećim dijelom objektivnog karaktera, zato što je mreža kojom upravlja ovo preduzeće dosta stara u pojedinim dijelovima i potrebna je rekonstrukcija, a da bi došlo do rekonstrukcije treba mnogo novca i mi u ovom času nismo u stanju da obezbjedimo toliko novca da odmah sve probleme riješimo i zato smo danas ovdje da se osvrnemo na kritične tačke“, istakao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Današnji sastanak je tek prvi u nizu sastanaka, nakon koga će uslijediti i obilasci svih ODS-ova u Republici Srpskoj, kako bi javnost bila svjesna posvećenosti rješavanju problema snabdijevanja električnom energijom.