Kada će biti odvezen otpad koji se gomila u Bijeljini?

Izvor:

SRNA

14.01.2026

17:27

Komunalni otpad koji se 15 dana gomila u Bijeljini i selima Semberije biće odvezen do kraja sedmice, najavio je danas vršilac dužnosti direktora preduzeća "Komunalac" Miroslav Kulić.

"Angažovana je sva mehanizacija i radnici, otpad se vozi po ustaljenom rasporedu. Očekujemo da će do kraja nedjelje biti očišćeno više od 95 odsto komunalnog otpada u gradu i selima", rekao je Kulić Srni.

On kaže da su prilaz kamionima otežali snježno nevrijeme, neraščišćene ulice i parkirani automobili zatrpani snijegom čija je visina bila 30 centimetara, tako da još ima lokacija gdje je situacija loša.

Kulić je naveo da bijeljinsko preduzeće "Komunalac" ima 42.000 korisnika, te da se dnevno sa gradskih ulica ukloni u prosjeku više od 100 tona komunalnog otpada.

