Zemljotres 2,6 stepeni kod Ljubinja

Zemljotres jačine 2,6 stepeni Rihterove skale registrovan je danas sa epicentrom osam kilometara jugoistočno od Ljubinja, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres je bio na šest kilometara dubine, a osjetio se i u drugim okolnim opštinama u Hercegovini.

Prema podacima EMSC, zemljotres se osjetio u 16.08 časova.