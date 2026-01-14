Logo
Zemljotres 2,6 stepeni kod Ljubinja

Izvor:

SRNA

14.01.2026

17:08

Земљотрес 2,6 степени код Љубиња
Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 2,6 stepeni Rihterove skale registrovan je danas sa epicentrom osam kilometara jugoistočno od Ljubinja, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres je bio na šest kilometara dubine, a osjetio se i u drugim okolnim opštinama u Hercegovini.

Prema podacima EMSC, zemljotres se osjetio u 16.08 časova.

Ljubinje

Zemljotres

