Zemljotres 2,6 stepeni kod Ljubinja

Zemljotres jačine 2,6 stepeni Rihterove skale registrovan je danas sa epicentrom osam kilometara jugoistočno od Ljubinja, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Potres je bio na šest kilometara dubine, a osjetio se i u drugim okolnim opštinama u Hercegovini.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 33 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) January 14, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/wq7qao1IbX
Prema podacima EMSC, zemljotres se osjetio u 16.08 časova.
