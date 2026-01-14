Posvađao se s ocem, pa se bacio pod kamion

Muškarac (34) pokušao je da izvrši samoubistvo nakon što se, navodno, posvađao sa ocem u porodičnoj kući u Smederevu.

Muškarac (34) se bacio pod kamion koji je u tom trenutku prolazio jednom ulicom u Smederevu.

Pokušaju samoubistva, navodno je prethodila svađa sa ocem.

Nakon što je kamion udario muškarca, na teren je izašla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog odvezla u bolnicu u Smederevu. Njemu su konstatovane teške telesne povrede, opasne po život, nezvanično saznaje Blic.

Prema riječima sagovornika, kompletan događaj zabilježile su sigurnosne kamere.

Policija istražuje motiv ovog incidenta, a prema nezvaničnim saznanjima, slučaj nije kvalifikovan kao saobraćajna nesreća i nema odgovornosti vozača kamiona.