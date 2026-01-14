Logo
Large banner

Šumokradice pucale na policiju i vozača grtalice

Izvor:

Telegraf

14.01.2026

15:01

Komentari:

0
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице
Foto: Pixabay

U ataru kuršumlijskog sela Parada, uz samu administrativnu liniju, danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada su šumokradice sa područja Podujeva otvorile vatru na pripadnike policije i radnike javnog preduzeća.

Prema saznanjima sa terena, incident se dogodio prije otprilike sat vremena. Meta napada bili su policajci Policijske stanice Kuršumlija, kao i vozač radne mašine Šumskog gazdinstva koji je u tom trenutku bio angažovan na čišćenju snijega.

Mještani sela Parada, vidno uznemireni, navode da je situacija bila veoma napeta.

„Pucnjava je trajala duže vreme, od‌jekivalo je cijelim krajem“, kažu lokalni stanovnici za medije.

Бадњак, Теслић

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

Iako je na njih otvorena vatra, pripadnici policije, prema trenutnim informacijama, nisu uzvratili napad. Žrtava i povrijeđenih, prema prvim izveštajima, nema, ali je pričinjena značajna materijalna šteta i ugrožena je bezbjednost ljudi na terenu.

Trenutna situacija:

Jake policijske snage su trenutno raspoređene duž administrativne linije.

Bezbjednost u ovom pojasu je podignuta na najviši nivo.

U toku je uviđaj i stabilizacija terena.

Ovaj incident je samo jedan u nizu sukoba sa šumokradicama koji godinama unazad haraju šumama u okolini Kuršumlije, često prelazeći administrativnu liniju teško naoružani.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

krađa šume

pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

1 h

0
Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Svijet

Slovački ministar: Ideja stvaranja evropske vojske ─ glupost

1 h

0
Свети Василије Велики светац

Društvo

Sveti Vasilije Veliki: Zašto djevojke bacaju obuću?

1 h

0
Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима

Zanimljivosti

Srpska Nova godina: Šta treba da znate o običajima, tradiciji i počecima

2 h

0

Više iz rubrike

Страдао радник у Мостару

Hronika

Stradao radnik u Mostaru

6 h

0
Приједорчанин остао без BMW: У Омарској одузет аутомобил за којим Интерпол трага

Hronika

Prijedorčanin ostao bez BMW: U Omarskoj oduzet automobil za kojim Interpol traga

7 h

0
У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе

Hronika

U saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe

21 h

0
Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Hronika

Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

16

06

Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner