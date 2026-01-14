Šumokradice pucale na policiju i vozača grtalice

U ataru kuršumlijskog sela Parada, uz samu administrativnu liniju, danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada su šumokradice sa područja Podujeva otvorile vatru na pripadnike policije i radnike javnog preduzeća.

Prema saznanjima sa terena, incident se dogodio prije otprilike sat vremena. Meta napada bili su policajci Policijske stanice Kuršumlija, kao i vozač radne mašine Šumskog gazdinstva koji je u tom trenutku bio angažovan na čišćenju snijega.

Mještani sela Parada, vidno uznemireni, navode da je situacija bila veoma napeta.

„Pucnjava je trajala duže vreme, od‌jekivalo je cijelim krajem“, kažu lokalni stanovnici za medije.

Društvo Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

Iako je na njih otvorena vatra, pripadnici policije, prema trenutnim informacijama, nisu uzvratili napad. Žrtava i povrijeđenih, prema prvim izveštajima, nema, ali je pričinjena značajna materijalna šteta i ugrožena je bezbjednost ljudi na terenu.

Trenutna situacija:

Jake policijske snage su trenutno raspoređene duž administrativne linije.

Bezbjednost u ovom pojasu je podignuta na najviši nivo.

U toku je uviđaj i stabilizacija terena.

Ovaj incident je samo jedan u nizu sukoba sa šumokradicama koji godinama unazad haraju šumama u okolini Kuršumlije, često prelazeći administrativnu liniju teško naoružani.

(Telegraf.rs)