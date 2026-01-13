Logo
Large banner

U saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe

13.01.2026

19:00

Komentari:

0
У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе
Foto: Printskrin/Jutjub

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Gradačcu, a saobraćaj je obustavljen na dionici puta koja iz tog grada vodi ka Ormanici.

Kako su kazali iz Uprave policije MUP TK, saobraćajna nesreća se dogodila u gradačačkom naselju Mionica , u 15:10 sati, a učestvovala su dva automobila.

силовање-насиље над женама

Hronika

Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

Tom prilikom dvije osobe su povrijeđene i one su se obratile službenicima Doma zdravlja Gradačac zbog pružanja ljekarske pomoći.

Zbog ove saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Gradačac-Ormanica saobraćaj je u potpunosti obustavljen do okončanja policijskog uviđaja koji je u toku, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Gradačac

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чишћење снијега и леда са степеница

Gradovi i opštine

Pljušte kazne zbog neočišćenog snijega

2 h

0
Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

Gradovi i opštine

Petrović ponovo obećava skoru normalizaciju grijanja u gradu

2 h

2
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Hronika

Ukrao šunku i kulen, pa završio iza rešetaka

2 h

0
Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Svijet

Zatražena smrtna kazna za bivšeg južnokorejskog predsjednika

2 h

0

Više iz rubrike

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Hronika

Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

1 h

0
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Hronika

Ukrao šunku i kulen, pa završio iza rešetaka

2 h

0
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Hronika

Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Policija rasvijetlila krađu, pa pronašli oružje i drogu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner