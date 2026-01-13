U saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Gradačcu, a saobraćaj je obustavljen na dionici puta koja iz tog grada vodi ka Ormanici.

Kako su kazali iz Uprave policije MUP TK, saobraćajna nesreća se dogodila u gradačačkom naselju Mionica , u 15:10 sati, a učestvovala su dva automobila.

Tom prilikom dvije osobe su povrijeđene i one su se obratile službenicima Doma zdravlja Gradačac zbog pružanja ljekarske pomoći.

Zbog ove saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Gradačac-Ormanica saobraćaj je u potpunosti obustavljen do okončanja policijskog uviđaja koji je u toku, prenosi Kliks.