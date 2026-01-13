Logo
Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

13.01.2026

17:12

Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Na Baščaršiji je došlo do fizičkog sukoba, zbog kojeg su dvije osobe privredene dok se za trećom traga.

"Radi se o sukobu dvije romske porodice. Dvije privedene osobe su trenutno pod kontrolom policije", potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Policija nastavlja s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja i potrazi za trećom osobom.

