Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

13.01.2026
17:12
Na Baščaršiji je došlo do fizičkog sukoba, zbog kojeg su dvije osobe privredene dok se za trećom traga.
"Radi se o sukobu dvije romske porodice. Dvije privedene osobe su trenutno pod kontrolom policije", potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
Policija nastavlja s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja i potrazi za trećom osobom.
