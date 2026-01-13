Prnjavorčanin uhapšen zbog droge

Prnjavorska policija uhapsila je S.S. iz ovog grada kod kojeg je pronađena droga.

"Juče 12. januara lišili su slobode lice S.S. iz Prnjavora, zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu", navedeno je u saopštenju PU Banjaluka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.