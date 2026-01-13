Logo
Prnjavorčanin uhapšen zbog droge

ATV

13.01.2026

10:15

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Prnjavorska policija uhapsila je S.S. iz ovog grada kod kojeg je pronađena droga.

"Juče 12. januara lišili su slobode lice S.S. iz Prnjavora, zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu", navedeno je u saopštenju PU Banjaluka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

Prnjavor

marihuana

uhapšen

policija Banjaluka

