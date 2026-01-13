Prnjavorčanin uhapšen zbog droge

Izvor:
ATV
13.01.2026
10:15
Komentari:0
Prnjavorska policija uhapsila je S.S. iz ovog grada kod kojeg je pronađena droga.
"Juče 12. januara lišili su slobode lice S.S. iz Prnjavora, zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu", navedeno je u saopštenju PU Banjaluka.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.
