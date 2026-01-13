Logo
Large banner

Pucao na babu i djeda zbog dijela kuće koji su mu dugovali? Najnoviji detalji krvavog pira

Izvor:

Kurir

13.01.2026

07:48

Komentari:

0
Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

Maloljetnik koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i djeda, a potom i sebi u glavu, podlegao je povredama. Njegov otac kome se na teret stavlja zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, brani se ćutanjem.

Ocu je pritvor određen do 30 dana.

Tužilaštvo je taj prijedlog stavilo posle njegovog saslušanja, a sud je to prihvatio. Pritvor mu je određen zbog straha od pokušaja bjekstva i uticanja na svjedoke. Ono što je novo jeste da se ocu stvara na teret da nije brinuo o sinovima.

policija rotacija

Srbija

Preminuo maloljetnik koji je pucao na Božić u djeda i babu

Baba i djed su zapravo brinuli o njemu i mlađem bratu jer su ih roditelji ostavili još dok su bili mali.

Jelena Spasić, novinarka crne hronike, govorila je o najnovijim informacijama vezanim za ovaj slučaj:

- Majka je prema našim informacijama, godinama živjela u BiH. Poslije zločina koji se dogodio, ona se vratila u Srbiju i preuzela brigu o mlađem sinu. On je u toku krvavog pira bio u kući ali je na sreću prošao bez povreda. Ona je imala starateljstvo nad djecom dok su bili mali, ali je odlučila da ih ostavi i zasnuje novu porodicu u BiH. Otac je ostao da brine o njima. Upravo zbog neadekvatne brige o djeci je pritvoren. Sumnja se da je maloljetnik pucao na babu i dedu jer su odbili da mu daju 18.000 evra:

- Postoje informacije da je to dug prema ocu, njihovom sinu i to zbog dijela kuće, koji je trebao da pripadne njemu. Otac, odnosno sin upucane bake i deke uopšte nije živio na toj adresi, policija je danima tragala za njim.

Maloljetnik preminuo

Tinejdžer je, podsjetimo, poslije zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. Preminuo je u bolnici, kako nezvanično saznaje Kurir.

Njegov djed ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk namjeravao da joj ispali hitac.

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živjeli su na Zvezdari sa babom i djedom.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

baba

djed

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата

Svijet

Najviši komandant britanske vojske: Vojni vrh priznaje da država nema plan za odbranu u slučaju rata

4 h

0
Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

Banja Luka

Banjalučani bijesni: Grad okovan smećem i ledom

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Grenland rekao "NE" Trampu

4 h

0
Енис Бешлагић послао поруку из болнице

Scena

Enis Bešlagić poslao poruku iz bolnice

12 h

0

Više iz rubrike

Стравична несрећа ауто-путу: Међу повријеђенима и дјеца

Hronika

Stravična nesreća auto-putu: Među povrijeđenima i djeca

13 h

0
Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио

Hronika

Došao da odmori, zaspao i više se nije probudio

19 h

0
Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

Hronika

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

22 h

1
Бањалучанка пребачена на УКЦ: Огласило се Тужилаштво након несреће

Hronika

Banjalučanka prebačena na UKC: Oglasilo se Tužilaštvo nakon nesreće

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

27

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

11

25

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

11

24

Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

11

21

Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

11

12

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner