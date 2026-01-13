Pucao na babu i djeda zbog dijela kuće koji su mu dugovali? Najnoviji detalji krvavog pira

Maloljetnik koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i djeda, a potom i sebi u glavu, podlegao je povredama. Njegov otac kome se na teret stavlja zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, brani se ćutanjem.

Ocu je pritvor određen do 30 dana.

Tužilaštvo je taj prijedlog stavilo posle njegovog saslušanja, a sud je to prihvatio. Pritvor mu je određen zbog straha od pokušaja bjekstva i uticanja na svjedoke. Ono što je novo jeste da se ocu stvara na teret da nije brinuo o sinovima.

Baba i djed su zapravo brinuli o njemu i mlađem bratu jer su ih roditelji ostavili još dok su bili mali.

Jelena Spasić, novinarka crne hronike, govorila je o najnovijim informacijama vezanim za ovaj slučaj:

- Majka je prema našim informacijama, godinama živjela u BiH. Poslije zločina koji se dogodio, ona se vratila u Srbiju i preuzela brigu o mlađem sinu. On je u toku krvavog pira bio u kući ali je na sreću prošao bez povreda. Ona je imala starateljstvo nad djecom dok su bili mali, ali je odlučila da ih ostavi i zasnuje novu porodicu u BiH. Otac je ostao da brine o njima. Upravo zbog neadekvatne brige o djeci je pritvoren. Sumnja se da je maloljetnik pucao na babu i dedu jer su odbili da mu daju 18.000 evra:

- Postoje informacije da je to dug prema ocu, njihovom sinu i to zbog dijela kuće, koji je trebao da pripadne njemu. Otac, odnosno sin upucane bake i deke uopšte nije živio na toj adresi, policija je danima tragala za njim.

Maloljetnik preminuo

Tinejdžer je, podsjetimo, poslije zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. Preminuo je u bolnici, kako nezvanično saznaje Kurir.

Njegov djed ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk namjeravao da joj ispali hitac.

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živjeli su na Zvezdari sa babom i djedom.