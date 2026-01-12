Stravična nesreća auto-putu: Među povrijeđenima i djeca

Izvor:
Telegraf
12.01.2026
22:08
Šest osoba, među kojima i troje djece, povrijeđeno je u žestokom sudaru na auto-putu u smjeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.
Hitna pomoć prevezla je jednog lakše povrijeđenog muškarca u Urgentni centar dok su prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa djeca i još jedan muškarac koji su zadobili teže povrede privatnim vozilom prevezeni u bolnicu.
U sudaru, koji se dogodio oko 21 sat, podsjetimo, učestavala su četiri vozila, a od siline udarca jedna osoba je navodno ispala iz automobila, prenosi Telegraf.
