Stravična nesreća auto-putu: Među povrijeđenima i djeca

Šest osoba, među kojima i troje djece, povrijeđeno je u žestokom sudaru na auto-putu u smjeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.

Hitna pomoć prevezla je jednog lakše povrijeđenog muškarca u Urgentni centar dok su prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa djeca i još jedan muškarac koji su zadobili teže povrede privatnim vozilom prevezeni u bolnicu.

Ostali sportovi Delfini jači od Španije i sudija: Srbija potopila špansku armadu"

U sudaru, koji se dogodio oko 21 sat, podsjetimo, učestavala su četiri vozila, a od siline udarca jedna osoba je navodno ispala iz automobila, prenosi Telegraf.