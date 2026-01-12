Logo
Large banner

Došao da odmori, zaspao i više se nije probudio

Izvor:

Blic

12.01.2026

15:57

Komentari:

0
Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио
Foto: Tanjug

U Beogradu je ranim poslepodnevnim časovima pronađeno beživotno tijelo muškarca nedaleko od kružnog toka na Autokomandi.

Nezvanično, reč je o 88-godišnjem muškarcu, koji je pronađen u bašti jednog lokala brze hrane.

Kako smo uspeli da saznamo, muškarac je sinoć poslije završetka radnog vremena došao da odmori, od umora je zaspao i više se nije probudio.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

Nije poznato šta je tačan uzrok smrti, a policija je izašla na lice mjesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, biće urađena obdukcija tijela.

O ovome je obaviješten i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga je u toku, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi:

beživotno tijelo

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Почела исплата за 240 корисника у четири општине и града Српске

Ekonomija

Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

1 h

0
Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче

Društvo

Prikovan za krevet, Vuk vodi najtežu bitku: Pomozimo heroju sa Manjače

1 h

0
Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

Gradovi i opštine

Snijeg obarao stabla po putevima, zimske službe na terenu

1 h

0
Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Scena

Kendal Džener prekinula nagađanja, otkrila ono što sve zanima

1 h

0

Više iz rubrike

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

Hronika

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

3 h

0
Бањалучанка пребачена на УКЦ: Огласило се Тужилаштво након несреће

Hronika

Banjalučanka prebačena na UKC: Oglasilo se Tužilaštvo nakon nesreće

6 h

0
Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Hronika

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

8 h

0
Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Hronika

Nesreća kod Delte: Auto udario ženu

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner