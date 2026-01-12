Došao da odmori, zaspao i više se nije probudio

U Beogradu je ranim poslepodnevnim časovima pronađeno beživotno tijelo muškarca nedaleko od kružnog toka na Autokomandi.

Nezvanično, reč je o 88-godišnjem muškarcu, koji je pronađen u bašti jednog lokala brze hrane.

Kako smo uspeli da saznamo, muškarac je sinoć poslije završetka radnog vremena došao da odmori, od umora je zaspao i više se nije probudio.

Nije poznato šta je tačan uzrok smrti, a policija je izašla na lice mjesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, biće urađena obdukcija tijela.

O ovome je obaviješten i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga je u toku, prenosi Blic.