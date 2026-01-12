Logo
Banjalučanka prebačena na UKC: Oglasilo se Tužilaštvo nakon nesreće

Izvor:

ATV

12.01.2026

10:52

Komentari:

0
Banjalučanka G.V. (63) teže je povrijeđena kada ju je u ulici Bulevar srpske vojske udario "fijat stilo" kojim je upravljao D. J. (47), saopšteno je iz Okružnog tužilaštva u Banjaluci.

"U Ulici Bulevar srpske vojske, Grad Banja Luka, dana 11.01.2026.godine, oko 17,40 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke „Fiat stilo“ kojim je upravljalo lice inicijala D.J. rođen 1979. godine iz Banja Luke, i pješak G.V. rođena 1963. godine, iz Banja Luke.

Prilikom saobraćajne nezgode pješak G.V. je zadobila tjelesne povrede, pružena joj je ljekarska pomoć i zbrinuta je u Univerzitetski klinički centar Banja Luka. ", navode u saopštenju.

Dodali su da je tužilac naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode.

