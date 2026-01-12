Živite u zagađenom gradu? Istraživanje otkriva da ova grupa namirnica djeluje kao "štit" za vaša pluća

Izvor:
Telegraf
12.01.2026
10:47
Zagađenje vazduha je postalo naša svakodnevica. Čak 90% svjetske populacije udiše vazduh koji ne zadovoljava standarde Svjetske zdravstvene organizacije. Dok čekamo sistemska rješenja i vetar da "pročisti" grad, često se osjećamo bespomoćno.
Međutim, nova studija donosi tračak nade i vraća kontrolu u naše ruke. Naučnici su otkrili da jednostavna promjena u ishrani može značajno pomoći vašim plućima da se izbore sa toksičnim česticama iz vazduha. Rješenje nije u skupim prečišćivačima, već na tanjiru.
Istraživači sa Univerziteta u Lesteru analizirali su podatke od čak 200.000 ljudi. Cilj je bio da vide kako ishrana utiče na funkciju pluća u uslovima visokog zagađenja (posebno izloženosti finim PM česticama iz izduvnih gasova i fabrika).
Ljudi koji jedu biljnu hranu bogatu nutrijentima imaju bolju funkciju pluća, bez obzira na to koliko je vazduh zagađen. Posebno se izdvojila jedna grupa - žene koje su jele više voća. Kod njih je zabilježeno znatno manje oštećenje pluća usljed zagađenja u poređenju sa onima koje su voće jele rijetko.
Autorka studije, objašnjava da fine čestice iz vazduha izazivaju oksidativni stres i upale u plućima. Voće je prirodno bogato antioksidansima i antiinflamatornim jedinjenjima. Kada ih unesete u organizam, oni djeluju tako što gase upale koje zagađenje izaziva i štiteći tkivo pluća od propadanja.
Zanimljivo je da je ovaj "zaštitni efekat" bio manje vidljiv kod muškaraca, ali naučnici imaju jednostavno objašnjenje: muškarci u prosjeku jedu znatno manje voća od žena, pa nisu ni uneli dovoljno "zaštitnika" da bi se efekat primetio.
Koliko voća je potrebno? Studija je pokazala da su najveći benefit imale žene koje su konzumirale 4 ili više porcija voća dnevno. To ne mora biti komplikovano: jedna jabuka za užinu, banana u ovsenoj kaši, šaka borovnica i jedna pomorandža i već ste ispunili kvotu.
Zagađenje je i dalje opasno i izaziva rizik od astme, raka i srčanih bolesti. Ishrana je alat za ublažavanje štete, a ne zamjena za čist vazduh. Ako živite u urbanoj sredini, posmatrajte voće ne samo kao užinu, već kao neophodan dodatak vašem imunom sistemu.
(Telegraf)
