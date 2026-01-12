Živite u zagađenom gradu? Istraživanje otkriva da ova grupa namirnica djeluje kao "štit" za vaša pluća

Zagađenje vazduha je postalo naša svakodnevica. Čak 90% svjetske populacije udiše vazduh koji ne zadovoljava standarde Svjetske zdravstvene organizacije. Dok čekamo sistemska rješenja i vetar da "pročisti" grad, često se osjećamo bespomoćno.

Međutim, nova studija donosi tračak nade i vraća kontrolu u naše ruke. Naučnici su otkrili da jednostavna promjena u ishrani može značajno pomoći vašim plućima da se izbore sa toksičnim česticama iz vazduha. Rješenje nije u skupim prečišćivačima, već na tanjiru.

Šta je otkriveno?

Istraživači sa Univerziteta u Lesteru analizirali su podatke od čak 200.000 ljudi. Cilj je bio da vide kako ishrana utiče na funkciju pluća u uslovima visokog zagađenja (posebno izloženosti finim PM česticama iz izduvnih gasova i fabrika).

Ljudi koji jedu biljnu hranu bogatu nutrijentima imaju bolju funkciju pluća, bez obzira na to koliko je vazduh zagađen. Posebno se izdvojila jedna grupa - žene koje su jele više voća. Kod njih je zabilježeno znatno manje oštećenje pluća usljed zagađenja u poređenju sa onima koje su voće jele rijetko.

Tajna je u antioksidansima

Autorka studije, objašnjava da fine čestice iz vazduha izazivaju oksidativni stres i upale u plućima. Voće je prirodno bogato antioksidansima i antiinflamatornim jedinjenjima. Kada ih unesete u organizam, oni djeluju tako što gase upale koje zagađenje izaziva i štiteći tkivo pluća od propadanja.

Zanimljivo je da je ovaj "zaštitni efekat" bio manje vidljiv kod muškaraca, ali naučnici imaju jednostavno objašnjenje: muškarci u prosjeku jedu znatno manje voća od žena, pa nisu ni uneli dovoljno "zaštitnika" da bi se efekat primetio.

Magični broj: 4 porcije dnevno

Koliko voća je potrebno? Studija je pokazala da su najveći benefit imale žene koje su konzumirale 4 ili više porcija voća dnevno. To ne mora biti komplikovano: jedna jabuka za užinu, banana u ovsenoj kaši, šaka borovnica i jedna pomorandža i već ste ispunili kvotu.

Zagađenje je i dalje opasno i izaziva rizik od astme, raka i srčanih bolesti. Ishrana je alat za ublažavanje štete, a ne zamjena za čist vazduh. Ako živite u urbanoj sredini, posmatrajte voće ne samo kao užinu, već kao neophodan dodatak vašem imunom sistemu.

(Telegraf)