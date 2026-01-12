Logo
Large banner

Živite u zagađenom gradu? Istraživanje otkriva da ova grupa namirnica djeluje kao "štit" za vaša pluća

Izvor:

Telegraf

12.01.2026

10:47

Komentari:

0
Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа
Foto: ATV

Zagađenje vazduha je postalo naša svakodnevica. Čak 90% svjetske populacije udiše vazduh koji ne zadovoljava standarde Svjetske zdravstvene organizacije. Dok čekamo sistemska rješenja i vetar da "pročisti" grad, često se osjećamo bespomoćno.

Međutim, nova studija donosi tračak nade i vraća kontrolu u naše ruke. Naučnici su otkrili da jednostavna promjena u ishrani može značajno pomoći vašim plućima da se izbore sa toksičnim česticama iz vazduha. Rješenje nije u skupim prečišćivačima, već na tanjiru.

Šta je otkriveno?

Istraživači sa Univerziteta u Lesteru analizirali su podatke od čak 200.000 ljudi. Cilj je bio da vide kako ishrana utiče na funkciju pluća u uslovima visokog zagađenja (posebno izloženosti finim PM česticama iz izduvnih gasova i fabrika).

вјештачка интелигенција мозак анализа

Nauka i tehnologija

Mozak brzo stari u ova tri ključna doba

Ljudi koji jedu biljnu hranu bogatu nutrijentima imaju bolju funkciju pluća, bez obzira na to koliko je vazduh zagađen. Posebno se izdvojila jedna grupa - žene koje su jele više voća. Kod njih je zabilježeno znatno manje oštećenje pluća usljed zagađenja u poređenju sa onima koje su voće jele rijetko.

Tajna je u antioksidansima

Autorka studije, objašnjava da fine čestice iz vazduha izazivaju oksidativni stres i upale u plućima. Voće je prirodno bogato antioksidansima i antiinflamatornim jedinjenjima. Kada ih unesete u organizam, oni djeluju tako što gase upale koje zagađenje izaziva i štiteći tkivo pluća od propadanja.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Ekonomija

Nije vam potrebna fakultetska diploma: Ovo je spisak 9 najplaćenijih poslova

Zanimljivo je da je ovaj "zaštitni efekat" bio manje vidljiv kod muškaraca, ali naučnici imaju jednostavno objašnjenje: muškarci u prosjeku jedu znatno manje voća od žena, pa nisu ni uneli dovoljno "zaštitnika" da bi se efekat primetio.

Magični broj: 4 porcije dnevno

Koliko voća je potrebno? Studija je pokazala da su najveći benefit imale žene koje su konzumirale 4 ili više porcija voća dnevno. To ne mora biti komplikovano: jedna jabuka za užinu, banana u ovsenoj kaši, šaka borovnica i jedna pomorandža i već ste ispunili kvotu.

радијатор гријање

Gradovi i opštine

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

Zagađenje je i dalje opasno i izaziva rizik od astme, raka i srčanih bolesti. Ishrana je alat za ublažavanje štete, a ne zamjena za čist vazduh. Ako živite u urbanoj sredini, posmatrajte voće ne samo kao užinu, već kao neophodan dodatak vašem imunom sistemu.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

zdravlje

vazduh

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Društvo

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

5 h

0
Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

Društvo

Tuzla jutros najzagađeniji grad u BiH, Sarajevo bolje od Banjaluke

2 d

0
Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Društvo

Veoma nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru, u Sarajevu i Visokom opasan za stanovništvo

2 d

0
Вода чаша

Društvo

Izdate preporuke o ispravnosti vode za piće

2 d

0

Više iz rubrike

Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Zdravlje

Ko češće umire od sindroma "slomljenog srca"

1 d

0
Нова пирамида исхране шокирала нутриционисте: Све што смо знали сада је "окренуто наопачке"

Zdravlje

Nova piramida ishrane šokirala nutricioniste: Sve što smo znali sada je "okrenuto naopačke"

1 d

0
Умор главобоља

Zdravlje

Zašto mozak "zatupi"? Mentalna magla nije dijagnoza, ali postoji

2 d

0
Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

Zdravlje

Ako koristite digitalni toplomjer, ovo morate znati

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner