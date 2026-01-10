Logo
Ako koristite digitalni toplomjer, ovo morate znati

10.01.2026

10:10

Komentari:

0
Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

Ako ste jedna od onih osoba koje „žale“ zbog starih toplomjera sa živom i ako vam digitalni uvijek pokazuje nižu temperaturu nego što očekujete, problem možda nije u termometru već u načinu na koji ga koristite. Ljekari otkrivaju jednostavna pravila koja prave veliku razliku u tačnosti mjerenja .

Digitalni termometri su godinama standard u apotekama i domaćinstvima, ali mnogi im i dalje ne vjeruju jer djeluju nepouzdano . Uobičajena žalba je da pokazuju niže temperature i da rezultati ne odgovaraju starim toplomjerima sa živom. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je u većini slučajeva uzrok takvih očitavanja pogrešan način korišćenja digitalnog toplomjera.

Većina digitalnih modela ima senzor koji je povezan sa unutrašnjom pločom tankim metalnim provodnicima. Dio toplote se odvodi kroz njih, pa se uređaj može malo ohladiti tokom mjerenja. Ako termometar dodiruje tijelo samo vrhom , ne zagrijava se ravnomjerno, što utiče na konačni rezultat.

аустралијан опен танјугап australijan open

Tenis

Čeka nas teniska revolucija: Ponovo pokrenuta inicijativa za 5. Grend slem, evo koji grad bi bio domaćin

„Kada mjerite temperaturu, postavite digitalni termometar blizu tijela i čvrsto ga držite rukom. Na ovaj način se zagrijava cijeli uređaj , a ne samo dio sa senzorom . Što je zagrijavanje ravnomjernije, to je očitavanje temperature preciznije“, objašnjavaju stručnjaci. Mjerenje se uvijek vrši na goloj koži , jer tkanina, čak i tanka majica ili pidžama, može uticati na rezultat i pokazati niže vrijednosti.

Prije nego što uključite toplomjer, korisno je da ga držite u ruci ili ispod pazuha nekoliko minuta . Tokom ovog vremena, kućište se prilagođava temperaturi vašeg tijela . „Kada počnete sa mjerenjem, uređaj radi stabilnije i daje pouzdanije rezultate, uz manju potrošnju baterije“, dodaju ljekari. Ovaj mali korak se često preskače, a pravi veliku razliku u svakodnevnoj upotrebi.

Najvažnije pravilo za tačan rezultat

Zvučni signal ne znači da je mjerenje završeno . On samo označava trenutak kada su prikupljeni prvi podaci . „Da bi očitavanje temperature bilo tačno, toplomjer treba ostaviti na istom mjestu još nekoliko minuta “, naglašavaju stručnjaci.

Tek nakon ovog dodatnog vremena uređaj registruje stvarnu tjelesnu temperaturu , a ne privremenu vrijednost sa površine kože.

Telefon-011025

Zanimljivosti

"Bila sam u vezi sa duhom": Marija iz Srbije ušla u vezu sa dečkom iz Njemačke, sada ima traume

Kada se termometar koristi na ovaj način, razlika u odnosu na živu postaje gotovo neprimjetna . Uobičajeno odstupanje od pola stepena nestaje , a mjerenje postaje pouzdano, tako da ćete konačno prihvatiti toplomjer bez žive .

Umjesto da više puta provjeravate temperaturu ili posežete za starim staklenim termometrom, dovoljno je pravilno koristiti digitalni. Nekoliko malih navika može potpuno promeniti utisak o uređaju koji već imate kod kuće.

(dnevno)

toplomjer

ljekari

Savjeti

