Nije slučajno: Evo zašto se bol u zglobovima pogoršava zimi

09.01.2026

15:02

Није случајно: Ево зашто се бол у зглобовима погоршава зими
Foto: Cats Coming/Pexels

Hladni mjeseci često donose neprijatne bolove u zglobovima, posebno kod ljudi koji već imaju oštećene ili istrošene zglobove.

Dolaskom zime, mnogi ljudi primjećuju da im se bol u zglobovima pojačava. Iako ponekad djeluje kao slučajnost, postoji stvarna veza između hladnih temperatura i povećanog bola. Hladnoća utiče na pokretljivost zglobova, cirkulaciju i mišiće, što zajedno može izazvati osjećaj ukočenosti i nelagodnosti.

Koji zglobovi najviše pate i zašto?

Svi zglobovi mogu biti pogođeni zimskim bolom, ali oni koji su dalje od centra tijela, poput ruku i stopala, posebno su podložni. Ljudi sa postojećim oštećenjima ili dugotrajnim habanjem zglobova u ovim oblastima često osjećaju povećan bol.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Republika Srpska pokazala koliko je jaka

Jedan od glavnih razloga je smanjena fizička aktivnost. Zimi ljudi manje šetaju i vježbaju napolju, a ponekad izbjegavaju odlazak u teretanu zbog hladnoće. Tako smanjeno kretanje dovodi do lošijeg podmazivanja zglobova i oslabljene snage mišića, što povećava nelagodnost.

Zglobovi su okruženi sinovijalnom membranom koja proizvodi sinovijalnu tečnost – prirodno „mazivo“ zgloba. Kada se tijelo manje kreće i temperatura je niska, tečnost postaje gušća i manje efikasna, što dodatno povećava osjećaj ukočenosti.

Pad barometarskog pritiska zimi može izazvati povećan pritisak mišića i tetiva na zglobove, što dodatno doprinosi bolu. Pored toga, hladno vrijeme smanjuje protok krvi do ekstremiteta kako bi se zaštitili vitalni organi, što dovodi do lošijeg podmazivanja i povećanog bola.

Ko je najosjetljiviji i kako ublažiti bol?

Iako bol u zglobovima može pogoditi ljude svih uzrasta, on postaje izraženiji sa godinama. Prirodno habanje zglobova, dugotrajan fizički rad ili sportske aktivnosti sa velikim udarnim naporom dodatno povećavaju rizik. Gojazne osobe i osobe sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom ili srčanim oboljenjima takođe su podložnije ovim tegobama.

6727aaff808f9 folksvagen

Svijet

Fabrika "Folksvagena" danas zatvorena zbog snježne oluje

Lijekovi protiv bolova pomažu u ublažavanju bola, ali samo privremeno ublažavaju simptome. Važno je koristiti preventivne mjere: toplija odjeća i slojevito oblačenje pomažu u održavanju telesne temperature i smanjenju bola. Grejne podloge ili termofori poboljšavaju cirkulaciju i pokretljivost.

Redovno kretanje i vježbanje podstiču lučenje sinovijalne tečnosti, smanjuju ukočenost i jačaju mišiće koji štite zglobove. Održavanje umjerene fizičke aktivnosti usporava habanje zglobova i smanjuje rizik od povreda. Preporučuje se konsultacija sa ljekarom prije početka novih vježbi, posebno ako imate postojeće zdravstvene probleme.

Hidratacija je takođe važna jer dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju pokretljivosti zglobova. Ako se bol iznenada pojavi, postane jači ili zglob postane crven, otečen ili topao, trebalo bi da potražite medicinsku pomoć. Isto važi i za pojavu dodatnih simptoma kao što su groznica ili mučnina.

Dugoročno rješenje može biti program treninga snage koji jača mišiće i štiti zglobove. Takve programe treba sprovoditi pod stručnim nadzorom i treba birati aktivnosti u kojima osoba uživa, kako bi vježbanje postalo trajna navika.

(tportal)

zdravlje

bolovi

Komentari (0)
