Vakcinu protiv HPV primilo 6.904 djece mlađe od 18 godina

Izvor:

SRNA

09.01.2026

08:29

Vakcina
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj je od početka vakcinisanja protiv humanog papiloma virusa HPV primijenjeno ukupno 6.904 vakcina kod djece mlađe od 18 godina, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

"Od toga je 4.091 primilo prvu dozu, a 2.813 drugu dozu", precizirali su iz Instituta i dodali da su vakcinu protiv HPV-a primile 4.882 djevojčice, a 2.022 dječaka.

"Što se tiče komercijalne vakcine 1.292 starijih od 18 godina primilo je HPV vakcinu. Prvu dozu dobile su 752 osobe, a drugu njih 540. Od tog broja, 1.142 su bile žene, a 150 muškarci", naveli su iz Instituta za javno zadrvstvo Republike Srpske.

Za starije od 17 godina vakcinacija protiv humanog papiloma virusa obavlja se u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Na raspolaganju je devetovalentna HPV vakcina "gardasil 9", proizvođača MSD. Vakcinacija se obavlja od 8.00 do 14.00 časova i nije potrebno zakazivanje termina.

Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa počela je u martu 2023. godine i besplatna je za uzrast od devet do 18 godina, dok je ranije bila besplatna do 14. godine.

Cijena jedne doze komercijalne vakcine je 210 KM, a kompletna vakcinacija podrazumijeva dvije doze, sa preporučenim razmakom između doza od godinu dana.

Prva HPV vakcina u svijetu uvedena je 2006. godine u Australiji, a prva zemlja u Evropi bila je Velika Britanija 2008.

Karcinom grlića materice je jedan od rijetkih tumora za koje se zna uzrok, jer je on u gotovo 100 odsto slučajeva uzrokovan HPV-om. Vakcinacija je, kako navode iz Instituta, apsolutna prevencija protiv te bolesti.

