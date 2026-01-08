Šta je bolji izbor za zdravlje: Kafa ili zeleni čaj?

Zeleni čaj i kafa su dva najpopularnija napitka na svijetu, poznata po tome što podižu nivo energije i nude niz zdravstvenih prednosti, posebno za srce.

Ipak, postoji vječita dilema – šta je bolji izbor protiv pospanosti i zaštitu kardiovaskularnog sistema? Odgovor, kažu stručnjaci, zavisi od vaših ličnih ciljeva i potreba.

Republika Srpska Dodik: Bez Republike Srpske i njenog postojanja nema budućnosti

Kafa za brzi podsticaj, zeleni čaj za dugotrajnu budnost

Izbor između zelenog čaja i kafe za podizanje energije zavisi od toga kakav efekat želite da postignete. Iako sadržaj kofeina varira, kafa ga uglavnom ima više – oko 80 do 100 miligrama po šolji, u poređenju sa 25 do 50 mg u istoj količini zelenog čaja.

"Veća koncentracija kofeina u kafi daje ljudima brži i jači podsticaj energije", pojasnila je dr Nataša Buijan.

S druge strane, zeleni čaj možda neće pružiti trenutan nalet energije, ali sadrži supstance koje obezbjeđuju dugotrajniju budnost.

"Zeleni čaj sadrži L-teanin, aminokiselinu koja može podstaći mirnu budnost i smanjiti nervozu", izjavila je Alison Svigard, registrovana dijetetičarka.

Svijet Makron pozvao na stvaranje evropske "strategije moći"

Uticaj na zdravlje srca

I kafa i zeleni čaj mogu podržati zdravlje srca, ističe Mišel Rautenštajn, dijetetičarka za preventivnu kardiologiju. To je vjerovatno zbog katehina iz zelenog čaja i hlorogenskih kiselina iz kafe.

"Zeleni čaj može ponuditi blagu korist za oksidaciju LDL-a i funkciju krvnih sudova, dok se kafa povezuje sa nižom ukupnom i kardiovaskularnom smrtnošću", rekla je. Prema Rautenštajn, studije oba napitka povezuju sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara.

Ipak, nagli skokovi krvnog pritiska izraženiji su kod kafe, napominje Rautenštajn, pa bi osobe sa visokim pritiskom ili aritmijama mogle imati više koristi od zelenog čaja ili opcija bez kofeina.

Zanimljivosti Ove znakove čeka veliki finansijski dobitak: Sreća je na njihovoj strani

Šta još treba uzeti u obzir?

Nekoliko faktora može uticati na to kako će svaki od ovih napitaka djelovati na vaše tijelo.

Kada je riječ o energiji, "individualna tolerancija, kvalitet sna, unos hrane i nivo anksioznosti važniji su od samog pića", objasnila je Svigard. Drugi važan faktor je brzina kojom metabolizujete kofein, dodaje Rautenštajn.

"Brzi metabolizatori mogu osjetiti blaži, kraći stimulativni efekat kafe, dok spori metabolizatori mogu osjetiti nervozu ili primjetiti dugotrajnije efekte."

Za zdravlje srca bitan je i način pripreme. Ako u kafu dodajete šećer ili pavlaku, a zeleni čaj pijete bez dodataka, zeleni čaj je zdravija opcija, istakla je Rautenštajn.

Republika Srpska Macut: Srbija će biti uvijek uz Republiku Srpsku i narod koji živi ovdje

Takođe, važno je uzeti u obzir osjetljivost digestivnog sistema.

"Za osobe sa sindromom iritabilnog crijeva ili osjetljivom probavom, kafa može pogoršati simptome", rekla je Svigard. Budući da kofein djeluje kao blagi diuretik i iritant za bešiku, može povećati učestalost mokrenja.

"Budući da zeleni čaj ima manje kofeina, često je nježniji za bešiku", dodala je.

Zaključak je da idealan napitak zavisi od vaše lične fiziologije.

Ekonomija Među 25 najbogatijih u regionu i čovjek iz BiH

"Bolji" izbor je onaj koji vam najviše odgovara bez neželjenih nuspojava", zaključila je Svigard.