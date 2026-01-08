Logo
Koja je idealna temperatura u spavaćoj sobi tokom zime

B92

08.01.2026

18:06

Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме
Foto: pexels/Vlada Karpovich

Tokom zime i ledenih dana nema ništa ljepše od tople sobe za spavanje. A da li je to baš dobra ideja?

U zimskim uslovima ključno je održavanje umjerenog grijanja u domu.

Kada je spavaća soba u pitanju, tu temperatura ne bi trebalo da bude ispod 18 stepeni, savjetuju stručnjaci.

Obično svi griješimo, pa pred spavanje dodatno ugrijemo sobu i želimo da bude što toplija. To ne samo da otežava san, već nije dobro ni po opšte zdravlje.

Grijanje prostorija može da uzrokuje povećanje nivoa ugljen monoksida u prostoriji u kojoj spavate.

Zbog toga je preporuka da grejanje isključujete prije spavanja.

Pretople prostorije nisu dobre čak ni za bebe, a na taj način možete da narušite i imunitet, prenosi B92.

Ljudi koji imaju problem sa kožom trebalo bi da izbjegavaju spavanje u pretoplim sobama jer to može pojačati osjećaj suvoće i svrab.

Iako je neophodno da soba bude zagrijana, ni u čemu ne treba pretjerivati. S obzirom na minus koji nas je dočekao ove godine, zasigurno da niko neće spavati bez grijanja, ali zapamtite da je provjetravanje redovno jako bitno i nikako ne pretjerujte ni u čemu.

