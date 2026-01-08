Zaboravite so: Ova jednostavna kombinacija brzo uklanja led sa stepenica

08.01.2026
15:44
Komentari:0
Snijeg koji se posljednjih dana neprestano nakuplja, u kombinaciji s niskim temperaturama, uzrokuje dosta problema na nivou svakodnevice i opasne uslove ne samo na ulicama, već i na trotoarima, stepeništima i prilazima stambenim zgradama.
Srećom, postoje neka jednostavna rješenja za uklanjanje leda s prilaza i stepenica, bez soli, prenosi Metropolitan.
Dok je so efikasna na putevima i asfaltiranim površinama, kod kuće je priča drugačija.
Prilazi i stepeništa su često napravljeni od betona ili popločani. Na takvim površinama, kuhinjska ili industrijska so može biti vrlo agresivna i uzrokovati štetu. Nakon samo jedne zime, beton može početi da se raspada.
Iako pločice uglavnom bolje podnose so, spojevi su mnogo osjetljiviji. So prodire u njih i uzrokuje štetu koja postaje vidljiva nakon samo nekoliko sezona.
Srećom, postoji jednostavna i pristupačna alternativa koja je podjednako efikasna. Pomiješajte dvije litre tople vode, jednu kašiku deterdženta za pranje posuđa i oko 50 mililitara 70% alkohola. Pripremite tečnost u odgovarajućim razmjerama i pažljivo je nanesite na stepenice.
Led će se brzo otopiti i neće više biti novog leda. Naravno, prije nanošenja, mehanički uklonite što više snijega i leda lopatom ili strugalicom. Ako nemate sve sastojke pri ruci, može pomoći i sam deterdžent ili alkohol pomiješan s vodom, ali najbolji rezultati se postižu kombinacijom ta dva, prenosi Nova.rs.
