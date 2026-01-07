Logo
Žumance ponekad ima krvavu tačku: Da li je zdravo?

Izvor:

ATV

07.01.2026

08:13

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Da li ste nekad naišli na crvenu mrlju u jajetu? Evo šta to znači.

Crvena mrlja u jajetu se ponekad pojavljuje zato što je došlo do pucanja kapilara u jajniku nosilje.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio šta je dogovoreno s Venecuelom i šta je cilj

Da li će se to dogoditi zavisi od starosti kokoške, vrste hrane koju jede, ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo. To je zapravo normalna pojava i jaje je sigurno za upotrebu.

Istina je da veoma rijetko možemo da naiđemo na jaje sa krvavom mrljom. Sva komercijalna jaja se skeniraju i sortiraju procesom "kendling“, što podrazumijeva sijanje svjetlosti kroz ljusku da bi se uočili nedostaci.

Većina jaja sa mrljama krvi se odbacuje ovim procesom, ali nekoliko ih prođe. Ako imate svoje kokoške ili kupujete jaja sa farme, s vremena na vrijeme možete da naiđete na nekoliko krvnih mrlja.

Šta treba da uradite ako jaje ima mrlju od krvi?

Činjenica da jaje ima fleke od krvi ne znače da morate da ga bacite.

Božićna pšenica

Društvo

Jednu činjenicu o Božiću vjerovatno niste znali

Američki odbor za jaja kaže da su ova jaja potpuno bezbjedna za jelo.

Ako vam mrlja od krvi smeta, izvadite je vrhom noža i nastavite sa doručkom, prenosi "The Kitchn".

Tagovi:

Jaje

jaja

