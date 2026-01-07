Logo
Tuga na Badnji dan: Preminuo poznati frizer

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

07:35

Матија
Foto: Instagram

Poznati srpski frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King od her", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.

Brojni pjevači su u šoku zbog ove vijesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska.

Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspješnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji, piše "Telegraf".

In memoriam

