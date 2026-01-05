Logo
Large banner

Ne možete ni zamisliti šta i kako je diplomirala Nataša Bekvalac

Izvor:

Agencije

05.01.2026

18:11

Komentari:

0
Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац
Foto: Youtube/ screenshot

Obrazovanje Nataše Bekvalac razvijalo se uporedo sa njenom muzičkom karijerom.

Pop zvijezda nije željela da zbog scene napusti školovanje. Novosadska barbika završila je Višu školu za sportske trenere.

Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Poznato ko će biti Madurov advokat

Ljubav prema sportu naslijedila je od oca, fudbalskog stručnjaka Dragoljuba Bekvalca, koji je insistirao da upiše baš to.

Diplomirala desetkom

"Bilo je veoma lijepo kad sam diplomirala desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem", rekla je Nataša Bekvalac.

Na pitanje može li sebe da zamisli, na primjer, u svlačionici, dok u poluvremenu utakmice fudbalerima objašnjava kako treba da igraju, pjevačica je odgovorila:

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

"Ne, ali vidim sebe u nekom lijepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim", ispričala je ranije Nataša Bekvalac i dodala:

"Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno", priznala je muzička zvijezda.

Bila vukovac

"U osnovnoj školi sam bila vukovac, a pošto mi je mama bila učiteljica, svi su govorili da je to zbog nje. Zato nisam htjela da potenciram svoje studiranje, da ne bi zli jezici u tome odmah našli neku prevaru. Mediji su nešto što je meni blisko, sa njima sam imala mnogo iskustva i zato mi studije kulture i medija ne padaju teško", rekla je ranije Nataša Bekvalac dok je studirala na Fakultetu za kulturu i medije.

Podijeli:

Tagovi:

Nataša Bekvalac

fakultet

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

BiH

Ministarstvo traži pomoć EU zbog moguće opasnosti u Hercegovini

1 h

0
П8 - Посејдон

Svijet

Trampov špijunski avion misteriozno kružio oko važnog čvorišta

1 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Arena Zagreb zabranila korištenje ustaških simbola i pokliča

1 h

0
Ходање по снијегу

Savjeti

Smanjite rizik od povreda: Evo kako pravilno hodati po ledu

1 h

0

Više iz rubrike

Рада Манојловић улази у ријалити Елита

Scena

Rada Manojlović ulazi u rijaliti Elita

2 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Ovo su najobrazovaniji pjevači na estradi: Neki od njih bili su i profesori

3 h

0
Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž Dača zamolio da ga ne spominje

10 h

0
Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Scena

Saša Matić se stidi jedne od najpopularnijih pjesama: To je strašno

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner