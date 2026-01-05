Logo
Ministarstvo traži pomoć EU zbog moguće opasnosti u Hercegovini

Izvor:

SRNA

05.01.2026

18:04

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH zatražilo je od EU satelitsko snimanje Hercegovine, odnosno područja gornjeg toka Neretve, zbog mogućeg rizika od poplava usljed obilnih padavina.

Satelitsko snimanje biće realizovano putem "Kopernikus emrdžnsi menadžment servis" s ciljem da se u što kraćem roku izvrši procjena uticaja padavina na pogođeno područje, kao i eventualna početna procjena nastale štete.

П8 - Посејдон

Svijet

Trampov špijunski avion misteriozno kružio oko važnog čvorišta

Dobijeni podaci omogućiće nadležnim institucijama efikasnije planiranje i sprovođenje mjera zaštite i spasavanja, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti.

Podsjetili su da je Ministarstvo i ranije uspješno sarađivalo sa službom "Kopernikus" u pribavljanju satelitskih snimaka u slučajevima prirodnih nesreća, uključujući poplave i druge vanredne situacije.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Arena Zagreb zabranila korištenje ustaških simbola i pokliča

Ova aktivnost realizuje se kroz Mehanizam civilne zaštite EU, čija je BiH punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu i efikasniju međunarodnu podršku u situacijama povećanog rizika od prirodnih i drugih nesreća.

