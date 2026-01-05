Logo
Bez struje 45.000 potrošača

05.01.2026

12:08

Без струје 45.000 потрошача
Foto: ATV

Intenzivne snježne padavine prouzrokovale su poremećaj u snabdijevanju električnom energijom u Federaciji BiH, a samo na području u nadležnosti federalne "Elektroprivrede" bez struje je ostalo oko 45.000 potrošača, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Najteža situacija je u Tuzlanskom kantonu, gdje je zbog kvarova na 31 dalekovodu bez električne energije više od 29.000 potrošača.

Posebno je teška situacija na području Živinica, gdje je bez električne energije više od 11.000 potrošača, zatim Lukavcu i Srebreniku, u kojima je bez snabdijevanja oko 10.000 potrošača.

U Zeničko-dobojskom kantonu bez električne energije je više od 15.000 potrošača, a najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova.

Стевандић, Каран, Требиње болница

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske stigli u novoizgrađeni objekat trebinjske bolnice

Bez električne energije su i potrošači na području Gornjeg Vakufa, u Srednjobosanskom kantonu, zbog kvara na dalekovodu koji je u nadležnosti "Elektroprenosa BiH".

Kvarovi i prekidi u napajanju električnom energijom zabilježeni su i u Hercegovačko-neretvanskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu.

Iz federalne "Elektroprivrede" navode da ekipe intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdijevanja, ali da otežavajuću okolnost predstavljaju konfiguracija terena i otežan pristup objektima, kao da bi problem za održavanje stabilnosti u snabdijevanju električnom energijom mogao predstavljati prognozirani nastavak snježnih padavina.

Iz Federalne uprave civilne zaštite naveli su da su velike snježne padavine uzrokovale u FBiH brojne probleme u odvijanju saobraćaja, naročito na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, a zbog obilne kiše evidentiran je i porast nivoa vodotokova na jugu.

