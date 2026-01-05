Penzioneri danas iščekuju poštara: Počinje isplata

Izvor:
ATV
05.01.2026
06:59
Komentari:0
Danas, 5. januara 2026. godine, u FBiH počinje isplata decembarskih penzija.
Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Republika Srpska
Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"
Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.
Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.
Republika Srpska
2 h1
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
BiH
14 h1
BiH
14 h0
BiH
22 h0
BiH
23 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu