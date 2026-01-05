Logo
Penzioneri danas iščekuju poštara: Počinje isplata

05.01.2026

Foto: ATV

Danas, 5. januara 2026. godine, u FBiH počinje isplata decembarskih penzija.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

