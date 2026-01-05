Logo
Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

Indeks

05.01.2026

06:35

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je u noći sa subote na nedjelju oko 1.50 časova intervenisala ispred jednog ugostiteljskog objekta u Veliki kod Požege nakon što je dvadesetdevetogodišnji muškarac, pod dejstvom alkohola, izvadio luk i strijelu iz torbe.

Kako je saopštila Policijska uprava Požeško-slavonska, alkotestom je utvrđeno da muškarac ima 0,97 promila alkohola u krvi.

експлозија швајцарска

Svijet

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

Zbog rizika da bi mogao da nastavi sa činjenjem prekršaja, policija ga je smjestila u posebnu prostoriju dok ne prođe dejstvo alkohola.

On se tereti za prekršaj Zakona o nabavljanju i držanju oružja od strane građana, prenosi Indeks.

