Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

Policija je u noći sa subote na nedjelju oko 1.50 časova intervenisala ispred jednog ugostiteljskog objekta u Veliki kod Požege nakon što je dvadesetdevetogodišnji muškarac, pod dejstvom alkohola, izvadio luk i strijelu iz torbe.
Kako je saopštila Policijska uprava Požeško-slavonska, alkotestom je utvrđeno da muškarac ima 0,97 promila alkohola u krvi.
Zbog rizika da bi mogao da nastavi sa činjenjem prekršaja, policija ga je smjestila u posebnu prostoriju dok ne prođe dejstvo alkohola.
On se tereti za prekršaj Zakona o nabavljanju i držanju oružja od strane građana, prenosi Indeks.
