Logo
Large banner

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

Izvor:

ATV

04.01.2026

22:10

Komentari:

0
Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима
Foto: pixabay

Sreća im kuca na vrata. Ova četiri horoskopska znaka u sljedećih pet godina mogli bi živjeti znatno lakše, sigurnije i ispunjenije nego do sada.

Konačno se stvara osjećaj da se stvari pomiču sa mjesta bez stalne borbe i otpora.

Бијељина

Gradovi i opštine

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

Ako ste ikada imali dojam da vas život nosi u pravom smjeru, tada znate o kakvom je osjećaju riječ. Upravo takav period otvara se pred određenim horoskopskim znakovima u godinama koje dolaze.

Finansijska stabilnost, unutrašnji mir, osjećaj sigurnosti i male svakodnevne radosti koje čine veliku razliku postepeno postaju njihova stvarnost.

Bik

Pred Bikovima je period u kojem se dugogodišnji trud napokon isplaćuje. Rad više ne prolazi nezapaženo, a rezultati postaju vidljivi i opipljivi.

илу-новац-14112025

Društvo

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

Finansijska situacija se stabilizuje, a mnogi će prvi put osjetiti slobodu dugoročnog planiranja, bilo da se radi o kupovini nekretnine, pokretanju vlastitog posla ili životu bez stalne brige o novcu.

Dolazi vrijeme mira, sigurnosti i osjećaja da ste konačno na čvrstom tlu.

Lav

Lavovima se vraća samopouzdanje, ali ovaj put utemeljeno na konkretnim postignućima.

Uspjeh, društveno priznanje i osjećaj vlastite vrijednosti dolaze prirodno i bez forsiranja. Biće trenutaka u kojima ćete se zapitati je li moguće da vam se sve to događa, no odgovor je jednostavan.

Jeste i potpuno zasluženo. Ovo je period u kojem Lavovi uče uživati u onome što su stvorili.

Škorpija

Za Škorpije započinje snažna faza lične moći i uzleta. Ne radi se samo o finansijama, već o osjećaju kontrole nad vlastitim životom.

Николас Мадуро

Svijet

Poznato kada Madura izvode pred sud

Stare brige postepeno se zatvaraju, a nove prilike pojavljuju se tiho, ali sigurno.

Intuicija je izuzetno snažna i vodi prema pravim odlukama. Važno je zadržati planove za sebe i dopustiti da rezultati govore umjesto riječi.

Jarac

Jarčevi napokon skidaju teret sa leđa. Godine odricanja, odgovornosti i rada pretvaraju se u luksuz izbora. Više ne morate sve sami niti nositi težinu svijeta na svojim leđima.

Život postaje jednostavniji, ugodniji i ispunjeniji nego što ste se usudili zamisliti. Ovo je period u kojem Jarčevi uče da je dopušteno živjeti lakše, piše "Krstarica".

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србо Компот

Srbija

Preminuo Srbo Kompot - stari Drinski Vuk

2 h

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Srbija

Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

2 h

0
Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

2 h

0
Николу погодио залутали метак - остао непокретан

Srbija

Nikolu pogodio zalutali metak - ostao nepokretan

2 h

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Nije im suđeno: Ovi znakovi nikako ne idu zajedno

5 h

0
Умор главобоља

Zanimljivosti

Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

9 h

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Zanimljivosti

Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!

10 h

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Zanimljivosti

Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner