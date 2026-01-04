Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

04.01.2026
14:09
Komentari:0
Iako kalendarski ima 31 dan kao i neki drugi mjeseci, januar mnogim ljudima djeluje znatno duži i iscrpljujući.
Taj osjećaj nije slučajan, već je rezultat kombinacije psiholoških, društvenih i finansijskih faktora koji se upravo u ovom periodu preklapaju.
Ostali sportovi
Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće
Nakon praznične euforije i opuštenog ritma kraja decembra, januar donosi nagli povratak svakodnevnim obavezama.
Posao, škola i rutine počinju gotovo odjednom, bez prelaznog perioda, što kod mnogih izaziva osjećaj umora i pritiska već u prvim danima godine.
Psiholozi ističu da manjak praznika dodatno pojačava osjećaj sporog protoka vremena.
Dok su prethodni mjeseci ispunjeni slobodnim danima, okupljanjima i iščekivanjem, januar prolazi bez većih događaja koji bi “prelomili” vrijeme i dali osjećaj dinamike.
Svijet
Krenuo da čisti snijeg, pa "otkopao" komšiju: Djed nestao usred noći, detalji su potresni
Finansijski pritisak je još jedan ključni razlog zašto januar djeluje beskonačno.
Nakon povećane potrošnje u decembru, mnogi se suočavaju s praznim novčanicima, visokim računima i kreditnim obavezama.
Kada se svakodnevno razmišlja o novcu i troškovima, vrijeme subjektivno sporije prolazi.
Na sve to dolaze i zimski uslovi.
Kratki dani, manje sunčeve svjetlosti i hladno vrijeme utiču na raspoloženje i nivo energije, što dodatno pojačava osjećaj tromosti i produženog trajanja mjeseca.
Hronika
Djevojka pretukla momka nakon svađe
Zbog svega toga januar mnogima nije samo prvi, već i „najduži“ mjesec u godini, period u kojem se traži strpljenje, prilagođavanje i polako hvata ritam za ostatak godine, prenosi RTV Slon.
Region
4 h0
Republika Srpska
4 h2
Društvo
5 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
9 h0
Zanimljivosti
10 h0
Zanimljivosti
20 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu