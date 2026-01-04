Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

Iako kalendarski ima 31 dan kao i neki drugi mjeseci, januar mnogim ljudima djeluje znatno duži i iscrpljujući.

Taj osjećaj nije slučajan, već je rezultat kombinacije psiholoških, društvenih i finansijskih faktora koji se upravo u ovom periodu preklapaju.

Nagli povratak u stvarnost

Nakon praznične euforije i opuštenog ritma kraja decembra, januar donosi nagli povratak svakodnevnim obavezama.

Posao, škola i rutine počinju gotovo odjednom, bez prelaznog perioda, što kod mnogih izaziva osjećaj umora i pritiska već u prvim danima godine.

Psiholozi ističu da manjak praznika dodatno pojačava osjećaj sporog protoka vremena.

Dok su prethodni mjeseci ispunjeni slobodnim danima, okupljanjima i iščekivanjem, januar prolazi bez većih događaja koji bi “prelomili” vrijeme i dali osjećaj dinamike.

Finanskijski pritisak

Finansijski pritisak je još jedan ključni razlog zašto januar djeluje beskonačno.

Nakon povećane potrošnje u decembru, mnogi se suočavaju s praznim novčanicima, visokim računima i kreditnim obavezama.

Kada se svakodnevno razmišlja o novcu i troškovima, vrijeme subjektivno sporije prolazi.

Na sve to dolaze i zimski uslovi.

Kratki dani, manje sunčeve svjetlosti i hladno vrijeme utiču na raspoloženje i nivo energije, što dodatno pojačava osjećaj tromosti i produženog trajanja mjeseca.

Zbog svega toga januar mnogima nije samo prvi, već i „najduži“ mjesec u godini, period u kojem se traži strpljenje, prilagođavanje i polako hvata ritam za ostatak godine, prenosi RTV Slon.