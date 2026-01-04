Logo
Large banner

Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

04.01.2026

14:09

Komentari:

0
Умор главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Iako kalendarski ima 31 dan kao i neki drugi mjeseci, januar mnogim ljudima djeluje znatno duži i iscrpljujući.

Taj osjećaj nije slučajan, već je rezultat kombinacije psiholoških, društvenih i finansijskih faktora koji se upravo u ovom periodu preklapaju.

Ентони Џошуа

Ostali sportovi

Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće

Nagli povratak u stvarnost

Nakon praznične euforije i opuštenog ritma kraja decembra, januar donosi nagli povratak svakodnevnim obavezama.

Posao, škola i rutine počinju gotovo odjednom, bez prelaznog perioda, što kod mnogih izaziva osjećaj umora i pritiska već u prvim danima godine.

Psiholozi ističu da manjak praznika dodatno pojačava osjećaj sporog protoka vremena.

Dok su prethodni mjeseci ispunjeni slobodnim danima, okupljanjima i iščekivanjem, januar prolazi bez većih događaja koji bi “prelomili” vrijeme i dali osjećaj dinamike.

Снијег

Svijet

Krenuo da čisti snijeg, pa "otkopao" komšiju: Djed nestao usred noći, detalji su potresni

Finanskijski pritisak

Finansijski pritisak je još jedan ključni razlog zašto januar djeluje beskonačno.

Nakon povećane potrošnje u decembru, mnogi se suočavaju s praznim novčanicima, visokim računima i kreditnim obavezama.

Kada se svakodnevno razmišlja o novcu i troškovima, vrijeme subjektivno sporije prolazi.

Na sve to dolaze i zimski uslovi.

Kratki dani, manje sunčeve svjetlosti i hladno vrijeme utiču na raspoloženje i nivo energije, što dodatno pojačava osjećaj tromosti i produženog trajanja mjeseca.

Полиција Србија

Hronika

Djevojka pretukla momka nakon svađe

Zbog svega toga januar mnogima nije samo prvi, već i „najduži“ mjesec u godini, period u kojem se traži strpljenje, prilagođavanje i polako hvata ritam za ostatak godine, prenosi RTV Slon.

Podijeli:

Tagovi:

praznici

umor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Region

Uhapšen državljanin BiH zbog krijumčarenja migranata

4 h

0
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

4 h

2
Временска прогноза

Društvo

Sutra oblačno sa padavinama i još hladnije

5 h

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Zanimljivosti

Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!

5 h

0

Više iz rubrike

Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Zanimljivosti

Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!

5 h

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Zanimljivosti

Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

9 h

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

10 h

0
Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

Zanimljivosti

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner