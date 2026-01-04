Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

Toni (74) i Frensin (75) krenuli su na proslavu svog 50. godišnjeg braka u Veneciju, ali su ubrzo shvatili da ih život u starom ritmu više ne ispunjava.

"Nakon što smo proslavili pola veka zajedno u Veneciji, oboje smo znali da se ne želimo vraćati u Ameriku", kažu Smareli.

Njihova nova destinacija postala je mali grad Scalea na italijanskoj obali, gdje su kupili kuću po cijeni koju bi u Njujorku mogli samo da sanjaju. Nekretnina je bila useljiva, ali su uložili dodatna sredstva u renoviranje, modernizujući kupatila, kuhinju i instalacije.

Troškovi života drastično manji nego u SAD

Jedna od najvećih prednosti preseljenja bila je pad troškova života. Dok su u Njujorku mjesečno izdvajali između 4.500 i gotovo 5.000 evra, sada im sveukupni troškovi iznose oko 1.000 evra. "To uključuje račune za struju, vodu, internet i telefon", objašnjavaju.

Prema njihovim riječima:

internet im košta oko 40 evra, mobilni telefoni oko 20 evra

struja i voda oko 200 evra

gas oko 75 evra

Ova finansijska sloboda omogućila im je da se posvete opuštenom životu, uživanju u restoranima, lokalnim vinima, šetnjama uz obalu i svakodnevnom miru Mediterana.

Za par iz Njujorka preseljenje u sedamdesetim godinama života bila je velika odluka, ali kako kažu, promijenilo im je život na bolje. "Promjena životnog stila, ali najbolja moguća", objašnjavaju. Umjesto brige o visokim troškovima i užurbanom ritmu američkog grada, sada uživaju u jednostavnijem, ali finansijski stabilnijem životu, pričali su za Si-en-en.