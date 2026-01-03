Ovaj grad nudi 100.000 da se preselite i da kupite nekretninu za 1 evro

Italija se posljednjih godina bori sa prevelikim brojem turista – uvedene su takse za posjetioce u Veneciji i ograničenja za najposjećenije atrakcije.

Ipak, uprkos mjerama, zemlja i dalje želi da privuče ljude – ali ne kao turiste, već kao stanovnike.

Mnoge manje opštine i sela širom Italije posljednjih godina nude nekretnine za samo 1 evro, kako bi se oživjela napuštena mjesta i povećao broj stanovnika. Međutim, prelijepi region Trentino na sjeveru Italije odlučio je da stvari postavi drugačije – i velikodušnije.

Ako vas privlače vinogradi, ski-staze, čista jezera i blizina Dolomita, možda je vrijeme da spakujete kofere – jer Trentino nudi čak 100.000 evra za one koji su spremni da se dosele.

Trenutno je u razmatranju 33 mjesta, a Savjet regije Trento izdvojio je 10 miliona evra u periodu od dvije godine za sprovođenje ovog projekta.

Predsjednik regiona, Mauricio Fugati, istakao je da je ova "eksperimentalna inicijativa“ osmišljena kako bi se ojačala društvena povezanost i život u zajednici u ovom dijelu Italije.

Naravno, postoji i nekoliko pravila. Novac nije predviđen za bezbrižno uživanje u italijanskom životu, već isključivo za obnovu napuštenih kuća. Od ukupnog iznosa, 20.000 evra može se iskoristiti za kupovinu nekretnine, dok je preostalih 80.000 predviđeno za renoviranje.

Takođe, obavezni ste da u toj kući živite najmanje 10 godina – ili je eventualno izdajete po "umjerenoj" cijeni – u suprotnom biste morali da vratite dobijeni novac.

Postoji još nekoliko ograničenja. Ako već živite u regionu i mlađi ste od 45 godina, ne možete da konkurišete za ovaj program.

Uz to, ukupna vrijednost renovacije ne smije da premaši 200.000 evra, što znači da možete dodatno uložiti najviše 120.000 evra iz svog džepa.