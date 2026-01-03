Logo
Large banner

Ovaj grad nudi 100.000 da se preselite i da kupite nekretninu za 1 evro

Izvor:

Agencije

03.01.2026

19:39

Komentari:

0
Трентино
Foto: Screenshot / YouTube

Italija se posljednjih godina bori sa prevelikim brojem turista – uvedene su takse za posjetioce u Veneciji i ograničenja za najposjećenije atrakcije.

Ipak, uprkos mjerama, zemlja i dalje želi da privuče ljude – ali ne kao turiste, već kao stanovnike.

Доналд Трамп

Svijet

''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

Mnoge manje opštine i sela širom Italije posljednjih godina nude nekretnine za samo 1 evro, kako bi se oživjela napuštena mjesta i povećao broj stanovnika. Međutim, prelijepi region Trentino na sjeveru Italije odlučio je da stvari postavi drugačije – i velikodušnije.

Ako vas privlače vinogradi, ski-staze, čista jezera i blizina Dolomita, možda je vrijeme da spakujete kofere – jer Trentino nudi čak 100.000 evra za one koji su spremni da se dosele.

Trenutno je u razmatranju 33 mjesta, a Savjet regije Trento izdvojio je 10 miliona evra u periodu od dvije godine za sprovođenje ovog projekta.

Predsjednik regiona, Mauricio Fugati, istakao je da je ova "eksperimentalna inicijativa“ osmišljena kako bi se ojačala društvena povezanost i život u zajednici u ovom dijelu Italije.

Naravno, postoji i nekoliko pravila. Novac nije predviđen za bezbrižno uživanje u italijanskom životu, već isključivo za obnovu napuštenih kuća. Od ukupnog iznosa, 20.000 evra može se iskoristiti za kupovinu nekretnine, dok je preostalih 80.000 predviđeno za renoviranje.

Takođe, obavezni ste da u toj kući živite najmanje 10 godina – ili je eventualno izdajete po "umjerenoj" cijeni – u suprotnom biste morali da vratite dobijeni novac.

Евро кованице

Ekonomija

I radnici iz BiH se moraju spremiti na novi zakon u Njemačkoj

Postoji još nekoliko ograničenja. Ako već živite u regionu i mlađi ste od 45 godina, ne možete da konkurišete za ovaj program.

Uz to, ukupna vrijednost renovacije ne smije da premaši 200.000 evra, što znači da možete dodatno uložiti najviše 120.000 evra iz svog džepa.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

nekretnine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели

Svijet

Pogođen američki avion: General otkrio sve detalje akcije u Venecueli

3 h

1
Како политичари проводе празнике?

Društvo

Kako političari provode praznike?

3 h

0
Како ће се финансирати странке у Српској?

Republika Srpska

Kako će se finansirati stranke u Srpskoj?

3 h

1
Марија Мачадо

Svijet

Ova žena ima najveće šanse da zamijeni Nikolasa Madura

3 h

0

Više iz rubrike

Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

Zanimljivosti

Duboka ljubav stiže za tri horoskopska znaka

8 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa su na udaru karme: Stiže naplata za sve što su radili

10 h

0
Вјеровање за први снијег у години: Данас обавезно треба ово урадити

Zanimljivosti

Vjerovanje za prvi snijeg u godini: Danas obavezno treba ovo uraditi

11 h

0
Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

Zanimljivosti

Prva sedmica januara donosi bogatstvo i uspjeh: Ovi znakovi su miljenici sudbine

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

22

05

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

22

01

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

21

50

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

21

42

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner