Ova žena ima najveće šanse da zamijeni Nikolasa Madura

Venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura vjerovatno će naslijediti lideri opozicije u toj zemlji, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Marija Korina Mačado i Edmundo Gonzales, rekao je stručnjak za Venecuelu Horhe Džraisati.

Džaraisati, koji je i predsjednik Grupe za ekonomsku inkluziju, rekao je da bi Mačadova i Gonzales mogli da preuzmu prelaznu vladu u Venecueli, za šta imaju podršku 70 odsto Venecuelanaca.

"Vjerujem da Mačadova ima kapacitet i integritet da vodi ovu veoma delikatnu tranziciju. Ključna će biti njena sposobnost da se okruži mladim i sposobnim Venecuelancima umjesto karijernim političarima", rekao je Džraisati za "Foks njuz".

Sjedinjene Države priznale su Gonzalesa kao legitimnog lidera Venecuele, navodeći da je ubjedljivo pobijedio Madura na izborima 2024. godine.

Gonzalez je zamijenio Mačado nakon što joj je Vrhovni sud zabranio da se na izborima kandiduje za predsjednika.

Sjedinjene Američke Države izvele su jutros udare na više ciljeva u Karakasu, a američki predsjednik Donald Tramp je saopštio da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni i odvedeni iz zemlje.

Mačado: Edmundo Gonzales treba da preuzme funkciju predsjednika

Venecuelanski opozicioni lider Marija Korina Mačado izjavila je danas da Edmundo Gonzalez, koga Sjedinjene Države priznaju kao legitimnog lidera Venecuele, treba da preuzme funkciju predsjednika.

"Danas smo spremni da potvrdimo svoj mandat i preuzmemo vlast", navela je Mačadova na "Iksu" i pozvala građane da ostanu "budni, aktivni i organizovani dok se demokratska tranzicija ne završi".

Mačadova je pozvala narod Venecuele da se ujedini u borbi za slobodu i nacionalnu suverenost.

"Ovo je trenutak za političku borbu i tranziciju ka demokratiji", rekla je Mačadova.

Ona je ocijenila da se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro suočava sa međunarodnom pravdom zbog užasnih zločina počinjenih nad Venecuelancima i građanima mnogih drugih zemalja.

"Madurovo odbijanje da prihvati dogovoreno rješenje dovelo je do toga da Sjedinjene Države ispune svoje obećanje da će sprovoditi zakon", istakla je Mačadova.

Ona je poručila da je "došlo vrijeme da narodni suverenitet i nacionalni suverenitet vladaju zemljom", napominjući da je "neposredni cilj uspostavljanje reda, oslobađanje političkih zatvorenika, izgradnja izuzetne zemlje i vraćanje djece kući".

Mačadova je naglasila da borba traje godinama i da se "dešava ono što je moralo da se desi".

Američke snage su tokom noći pokrenule vazdušne napade na Karakas i druge oblasti Venecuele, nakon čega su, kako je saopštio američki predsjednik Donald Tramp zarobile i izvele iz zemlje predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu.