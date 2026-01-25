Logo
Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Izvor:

SRNA

25.01.2026

19:39

Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра
Foto: Pixabay

Najveću mjesečnu zaradu u Crnoj Gori u prošloj godini od skoro 300.000 evra ostvario je Podgoričanin u djelatnosti nespecijalizovana trgovina na veliko, saopšteno je iz Poreske uprave.

Od deset najvećih mjesečnih zarada obračunatih u 2025. godini, devet su ostvarili crnogorski državljani, a jednu stranac.

Osam od deset najvećih zarada realizovano je u Podgorici, a po jedna u Herceg Novom i Beranama.

Na drugom mjestu po zaradi je osoba iz Podgorice, koja obavlja uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju i koja je ostvarila mjesečnu platu od oko 230.000 evra

Strani državljanin koji se bavi iznajmljivanjem nekretnina u Herceg Novom zaradio je platu od 164.582, čime je zauzeo treće mjesto na listi najplaćenijih.

Na četvrtoj poziciji je osoba sa novembarskom zaradom od 156.400 evra u djelatnosti kockanje i klađenje.

Tagovi:

najveća plata

Crna Gora

najveća zarada

