Vojska na nogama, kopaju se rovovi, podižu se utvrđenja: Da li prijeti novi sukob?

Izraelska vojska započela je opsežnu obnovu i modernizaciju zapuštenih vojnih utvrđenja i bunkera duž istočne granice sa Jordanom, navodi izraelski portal "Ynet", ocjenjujući da je riječ o strateškom zaokretu uslovljenom rastućim bezbjednosnim izazovima u regionu.

Prema navodima portala, ovaj potez, prvi takve vrste poslije višedecenijskog relativnog zatišja na toj granici, ukazuje na zabrinutost izraelskog bezbjednosnog establišmenta da bi granica sa Jordanom mogla da postane aktivna linija sukoba i "slaba tačka" izraelske odbrane.

Sanaciju starih utvrđenja i rovova

"Ynet" navodi da obnova obuhvata sanaciju starih utvrđenja i rovova, od kojih su neki vremenom postali zapušteni objekti, a sada se opremaju savremenim sistemima nadzora, uključujući radarske tornjeve i kamere visoke rezolucije.

Planom je predviđena i modernizacija oko 80 kilometara granične ograde, uz ulaganja od oko milijardu šekela, kao i izgradnja zemljanih barijera i logističkih skladišta.

Zbog nedostatka ljudstva, izraelska vojska formirala je novu jedinicu, takozvanu Diviziju 96, koja se oslanja na dobrovoljce starosti od 40 do 60 godina, sa ciljem stvaranja brzoreagujućih jedinica spremnih za hitno raspoređivanje.

Ipak, prema navodima portala, jedinica se i dalje suočava sa problemima u popuni i dostizanju pune operativne spremnosti.

Podaci za 2025. godinu ukazuju na, kako se navodi, zabrinjavajući porast krijumčarenja preko jordanske granice.

Broj zaplijenjenog oružja povećan je sa 129 komada u 2024. na 263 u 2025. godini, dok je zabilježen i nagli rast uspješnih pokušaja krijumčarenja narkotika.

Posebnu zabrinutost izaziva upotreba bespilotnih letjelica, nakon što je, prema izvještaju, jednom dronom pokušano krijumčarenje 70 pištolja u blizini Mrtvog mora.

Dobra saradnja Izraela i Jordana

Uprkos jačanju utvrđenja, "Ynet" navodi da se bezbjednosna saradnja između Izraela i Jordana nastavlja i jača, uz značajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Ipak, Izrael, prema navodima portala, ne želi da se oslanja isključivo na diplomatske i partnerske mehanizme, stoga vojne baze u blizini granice pretvara iz administrativnih centara u utvrđene odbrambene objekte.

Izraelske pripreme zasnivaju se na scenariju koji izraelska vojna komanda Centralnog okruga opisuje kao "rat budućnosti", a koji podrazumijeva mogućnost koordinisanih pokušaja masovnog upada naoružanih grupa povezanih sa Iranom na teritoriju Izraela.

Cilj takvih operacija, prema izraelskim procjenama, bio bi izvođenje istovremenih napada uz eskalaciju nasilja na Zapadnoj obali, kako bi se dodatno opteretile izraelske snage koje su već angažovane u Pojasu Gaze i na sjevernoj granici.