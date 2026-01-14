Njemačka avio-kompanija naredila zaposlenima da napuste Izrael: Od sutra otkazan svi letovi

Njemačka avio-kompanija Lufthanza naredila je svojim zaposlenima da se pripreme za odlazak iz Izraela i saopštila da će otkazati sve letove ka i iz te zemlje počev od sutra, prenosi izraelski Kanal 12.

Za sada se ne zna zbog čega će biti otkazani letovi i izvršeno povlačenje sa jedne od redovnih ruta kompanije, prenosi Miror.

Lufthanza trenutno leti sa aerodroma „Ben Gurion“, u blizini Tel Aviva, sa svakodnevnim letovima ka i iz glavnog grada.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko mjeseci nakon što je ova avio-kompanija najavila da će nastaviti letove ka i iz Izraela nakon višemjesečne obustave, iz bezbjednosnih razloga dok je rat pustošio region.

Prije nekoliko mjeseci, Lufthanza je objavila da će postepeno obnavljati letove ka i iz aerodroma „Ben Gurion“ u Tel Avivu, počev od 1. avgusta.

Izraelski vazdušni prostor bio je zatvoren 13. juna 2025. godine, na početku kratkog rata sa Iranom.

Avio-grupa koja uključuje Lufthanzu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings, obustavila je saobraćaj ka i iz Tel Aviva najmanje do 31. jula.

Bilo je potrebno nekoliko mjeseci da se svi letovi ponovo uspostave i posluju uglavnom redovno, a neki nikada nisu ni obnovljeni, navodi list.