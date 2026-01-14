Logo
Njemačka avio-kompanija naredila zaposlenima da napuste Izrael: Od sutra otkazan svi letovi

14.01.2026

20:28

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови
Foto: Pixabay

Njemačka avio-kompanija Lufthanza naredila je svojim zaposlenima da se pripreme za odlazak iz Izraela i saopštila da će otkazati sve letove ka i iz te zemlje počev od sutra, prenosi izraelski Kanal 12.

Za sada se ne zna zbog čega će biti otkazani letovi i izvršeno povlačenje sa jedne od redovnih ruta kompanije, prenosi Miror.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Svijet

Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Suverenitet Grenlanda nije tema

Lufthanza trenutno leti sa aerodroma „Ben Gurion“, u blizini Tel Aviva, sa svakodnevnim letovima ka i iz glavnog grada.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko mjeseci nakon što je ova avio-kompanija najavila da će nastaviti letove ka i iz Izraela nakon višemjesečne obustave, iz bezbjednosnih razloga dok je rat pustošio region.

Prije nekoliko mjeseci, Lufthanza je objavila da će postepeno obnavljati letove ka i iz aerodroma „Ben Gurion“ u Tel Avivu, počev od 1. avgusta.

Izraelski vazdušni prostor bio je zatvoren 13. juna 2025. godine, na početku kratkog rata sa Iranom.

njemacka vojska

Svijet

Berlin šalje prve vojnike na Grenland

Avio-grupa koja uključuje Lufthanzu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings, obustavila je saobraćaj ka i iz Tel Aviva najmanje do 31. jula.

Bilo je potrebno nekoliko mjeseci da se svi letovi ponovo uspostave i posluju uglavnom redovno, a neki nikada nisu ni obnovljeni, navodi list.

