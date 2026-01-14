Evropa će predati Grenland Sjedinjenim Američkim Državama /SAD/ i time postaviti "veliki evropski presedan", rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Galski pijetao je zakukurikao da će, ako bude ugrožen suverenitet Danske, posljedice biti neviđene. Oh, šta će da urade?! Da otmu predsjednika SAD? Da napadnu SAD nuklearnim bombama? Naravno da ne. Jednostavno će predati Grenland. I to bi bio veliki evropski presedan", napisao je Medvedev na "Iksu".

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je Grenland potreban Americi radi zaštite nacionalne bezbjednosti.