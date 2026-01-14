Logo
Medvedev: Evropa će predati Grenland Americi

Izvor:

SRNA

14.01.2026

19:17

Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци
Foto: Tanjug/AP

Evropa će predati Grenland Sjedinjenim Američkim Državama /SAD/ i time postaviti "veliki evropski presedan", rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Galski pijetao je zakukurikao da će, ako bude ugrožen suverenitet Danske, posljedice biti neviđene. Oh, šta će da urade?! Da otmu predsjednika SAD? Da napadnu SAD nuklearnim bombama? Naravno da ne. Jednostavno će predati Grenland. I to bi bio veliki evropski presedan", napisao je Medvedev na "Iksu".

НИС

Region

Kakva je energetska budućnost regiona?

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je Grenland potreban Americi radi zaštite nacionalne bezbjednosti.

Grenland

Dmitrij Medvedev

