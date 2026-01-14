Medvedev: Evropa će predati Grenland Americi

Izvor:
SRNA
14.01.2026
19:17
Komentari:0
Evropa će predati Grenland Sjedinjenim Američkim Državama /SAD/ i time postaviti "veliki evropski presedan", rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
"Galski pijetao je zakukurikao da će, ako bude ugrožen suverenitet Danske, posljedice biti neviđene. Oh, šta će da urade?! Da otmu predsjednika SAD? Da napadnu SAD nuklearnim bombama? Naravno da ne. Jednostavno će predati Grenland. I to bi bio veliki evropski presedan", napisao je Medvedev na "Iksu".
Region
Kakva je energetska budućnost regiona?
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je Grenland potreban Americi radi zaštite nacionalne bezbjednosti.
Svijet
32 min0
Društvo
34 min0
Banja Luka
35 min0
Zdravlje
46 min0
Najnovije
Najčitanije
19
35
19
34
19
23
19
20
19
17
Trenutno na programu