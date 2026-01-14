Pokušao da uđe u avion sa preminulom suprugom

Osamdesetogodišnji turista pokušao je da se vrati kući sa Tenerifa sa svojom preminulom suprugom u kolicima za osobe sa invaliditetom, rekla je portparol španske policije.

Ona je rekla agenciji DPA da je muškarac uspio da prođe kroz obezbjeđenje na aerodromu "Tenerife sur" tokom incidenta koji se dogodio krajem prošle godine.

Prema njenim riječima, osoblje je postalo sumnjičavo kada je uočilo da starija žena ne daje znake života, a jedan zaposleni je primijetio da joj je ruka potpuno hladna.

Ljekar iz ekipe hitne pomoći kasnije je potvrdio da je žena mrtva.

Pošto policija nije pronašla dokaze o zločinu, muškarac nije uhapšen.

Portparol nije rekla odakle su došli turista i njegova žena, niti gdje su letjeli. Ona je dodala da je nepoznato da li je muškarac uopšte bio svjestan da mu je supruga preminula.