Pokušao da uđe u avion sa preminulom suprugom

Izvor:

SRNA

14.01.2026

17:59

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом
Foto: Pixabay

Osamdesetogodišnji turista pokušao je da se vrati kući sa Tenerifa sa svojom preminulom suprugom u kolicima za osobe sa invaliditetom, rekla je portparol španske policije.

Ona je rekla agenciji DPA da je muškarac uspio da prođe kroz obezbjeđenje na aerodromu "Tenerife sur" tokom incidenta koji se dogodio krajem prošle godine.

Prema njenim riječima, osoblje je postalo sumnjičavo kada je uočilo da starija žena ne daje znake života, a jedan zaposleni je primijetio da joj je ruka potpuno hladna.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Krreditiranje Ukrajine predstavlja zabijanje glave u pijesak

Ljekar iz ekipe hitne pomoći kasnije je potvrdio da je žena mrtva.

Pošto policija nije pronašla dokaze o zločinu, muškarac nije uhapšen.

Portparol nije rekla odakle su došli turista i njegova žena, niti gdje su letjeli. Ona je dodala da je nepoznato da li je muškarac uopšte bio svjestan da mu je supruga preminula.

19

35

Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

19

34

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

19

23

Više cijene participacije u Srpskoj

19

20

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

19

17

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

