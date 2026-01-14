Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

Izvor:
Indeks
14.01.2026
17:48
Komentari:0
Dobrodošli u "mjesec razvoda" - fenomen koji advokatskim kancelarijama, ali i bračnim savjetovalištima, redovno donosi najviše posla u godini.
Januar je mjesec novih početaka. Teretane su krcate, frižideri su odjednom puni salate, a društvene mreže preplavljene objavama s porukama "nova godina, novi ja". Paralelno s tim glasnim talasom novih odluka, odvija se i jedan tiši, ali vrlo upečatljiv trend: mnogi parovi koji su zajedno proveli praznike upravo sada odlučuju da stave tačku na svoj brak.
Scena
Gađali Anu Bekutu ledenicama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih
Nije puka slučajnost da je baš januar "mjesec razvoda". Januar je već godinama poznat kao period u kojem naglo raste broj zahtjeva za razvod. Podaci prikupljani decenijama pokazuju jasan špic čim kalendar okrene novu godinu, a isto potvrđuju i internet pretrage: čim prođe decembar, raste broj pretraga o tome kako pokrenuti razvod i šta sve treba učiniti da bi brak završio.
Pitanje je - zašto baš sada? Da li je riječ o kulturološkom obrascu ili o tome da su praznici za mnoge bili ona kap koja je prelila čašu?
"Mjesec razvoda" je nezvanični izraz kojim se često služe stručnjaci za porodično pravo kada govore o januaru. Naravno, nije riječ o tome da ovaj mjesec magično uništava brakove, nego o tome da ljudima daje svojevrsnu dozvolu da priznaju ono što su možda potiskivali mjesecima, pa i godinama.
Fudbal
Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj
Nova godina donosi osjećaj psihološkog reseta. Ljudi preispituju živote, odnose, planove, a ponekad shvate da brak u kojem su ostali ne odgovara slici budućnosti koju žele. U tom smislu, januar nije mjesec naglih, impulsivnih odluka - nego mjesec dugo odlagane jasnoće.
Početak godine prirodno nas tjera na postavljanje ciljeva i preispitivanje statusa kvo. Prag tolerancije na nezadovoljstvo često se smanjuje, a pitanje se iz "Mogu li ovo još da izdržim?" pretvara u "Želim li ovako da živim još jednu godinu?".
Terapeuti često ističu da nova godina ljudima daje osjećaj kontrole i podstiče ih da prestanu da odlažu neprijatne istine. Drugim riječima, januar ne uzrokuje razvod - on ga samo ogoli. Donese trenutak u kojem više nema opravdanja za čekanje.
Hronika
Tuča u sarajevskom naselju, intervenisala policija
Praznični period za mnoge nije idiličan, koliko god se trudili to tako da prikažu. Povećani troškovi, porodična okupljanja, prisilno zajedništvo i stare zamjerke često stvaraju savršenu oluju za veze koje su ionako na klimavim nogama.
Stručnjaci napominju da žene, naročito u heteroseksualnim brakovima, često nose neproporcionalan teret organizacije - od planiranja, kuvanja i kupovine poklona do "održavanja mira" pred rodbinom. Do januara su mnoge potpuno iscrpljene i zasićene obrascima ponašanja koji se ponavljaju iz godine u godinu.
Za njih je odluka o razvodu rijetko impuls: to je potvrda onoga što su osjećale dugo.
Istraživanja pokazuju da žene češće pokreću postupak razvoda, a posebno nakon praznika. To nije zato što se iznenada probude nesrećne, nego zato što je emocionalna odluka često doneta puno ranije - papirologija je samo završni korak.
Gradovi i opštine
Kada će biti odvezen otpad koji se gomila u Bijeljini?
Osim psiholoških, postoje i sasvim praktični razlozi zašto je januar "popularan": isplaćuju se bonusi i trzaju se finansijski "repovi" prošle godine, počinju novi ciklusi osiguranja, a poreska godina je zaključena pa ljudi imaju jasniju sliku o tome gdje stoje.
Parovi s djecom često čekaju da prođu praznici kako bi izbjegli da se Nova godina i Božić zauvijek vežu uz razvod i narušavanje porodičnih uspomena.
Nazivati januar "mjesecom razvoda" možda zvuči trendovski, ali taj izraz ipak otkriva nešto dublje. Sve je manje ljudi spremno da još jednu godinu trpi tiho nezadovoljstvo. U kulturi koja sve više naglašava mentalno zdravlje, lično ispunjenje i pravo na mir, ostanak u nesrećnom braku sve se manje doživljava kao plemenita žrtva, a sve više kao nepotrebna patnja.
Gradovi i opštine
Kada će biti odvezen otpad koji se gomila u Bijeljini?
Ne postoji savršeno vrijeme za prekid braka, ali mnogima januar predstavlja trenutak u kojem iskrenost pobjeđuje naviku. Pomak od tradicionalnog "dok nas smrt ne rastavi" prema modernom "ove godine biram sebe".
A možda je upravo to - najiskrenija novogodišnja odluka od svih.
Ljubav i seks
1 d0
Ljubav i seks
1 d0
Ljubav i seks
4 d0
Ljubav i seks
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
19
35
19
34
19
23
19
20
19
17
Trenutno na programu