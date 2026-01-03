Ljekare šokirao predmet koji su našli u zadnjici djevojke

Žena iz Amerike pretrpjela je teške povrede nakon što se se*sualna igračka, koju je ostavila u svom analnom otvoru, tokom pregleda magnetnom rezonancom (MRI) uvukla dublje u tijelo.

Izvještaji govore da je 22-godišnja pacijentkinja vjerovala da je njen "analni čep" napravljen u potpunosti od silikona, dok je zapravo imao metalne komponente.

Srbija Čeda Jovanović otkrio šta mu je Milošević posljednje rekao

To je dovelo do toga da je predmet, pod dejstvom snažnih magnetnih talasa MRI uređaja, bio povučen iz njenog rektuma kroz tijelo i na kraju dospio u grudni koš.

Prema izvještajima, žena nije obavijestila medicinske radnike o predmetu koji je imala u tijelu, a ni o tome da bi mogao da sadrži metal. Nakon što je MRI aparat počeo da djeluje na predmet, pacijentkinja je počela da osjeća intenzivan bol i panično je počela da vrišti.

Korisnik društvene mreže Iks, podijelio je sliku uz opis: "Nikad ne nosite analni čep na svom pregledu za magnetnu rezonancu. Bože moj".

Hitno prebačena u bolnicu

Hitna medicinska pomoć je brzo stigla, a žena je hitno prebačena u bolnicu gdje su joj ljekari ukazali pomoć zbog ozbiljnih unutrašnjih povreda.

Kultura Hitno operisan: Branimir Brstina doživio infarkt

Incident je izazvao veliku pažnju na internetu, a fotografije prikazuju kako je objekat povučen kroz tijelo pacijentkinje, te dospio u njen grudni koš, piše "Miror".