Logo
Large banner

Da li je fotografija hapšenja Madura lažna: Pojavile se tvrdnje

Izvor:

Agencije

03.01.2026

20:30

Komentari:

0
Хапшење Николаса Мадура
Foto: Screenshot

U javnosti se pojavila fotografija venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura nakon njegovog hapšenja, na kojoj se, prema navodima, vidi kako ga privode pripadnici američke vojske.

Maduru bi trebalo da se sudi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Fotografija, za koju se tvrdi da ju je snimila američka strana nakon hapšenja Madura, kruži društvenim mrežama, ali njena autentičnost za sada nije nezavisno potvrđena.

аутопут

Srbija

Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

Prema pojedinim tvrdnjama, čini se da je fotografija lažna. Pojedini izvori navode nelogičnosti oko logoa na uniformama pripadnika američkih snaga.

Prema tvrdnjama SAD, Maduro se trenutno nalazi u američkom pritvoru i trebalo bi da bude izveden pred sud u Sjedinjenim Državama zbog krivičnih optužbi.

Novinske agencije navode da u ovom trenutku nije moguće provjeriti vjerodostojnost fotografije, niti detalje u vezi sa Madurovim pravnim statusom.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolas Maduro

Venecuela

Amerika

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Hronika

Užas u frizerskom salonu: Napao bivšu djevojku, pa izbo njenog kolegu

2 h

0
Несрећа у Дервенти

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u jezivoj nesreći

2 h

0
Трентино

Zanimljivosti

Ovaj grad nudi 100.000 da se preselite i da kupite nekretninu za 1 evro

2 h

0
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Ekonomija

I radnici iz BiH se moraju spremiti na novi zakon u Njemačkoj

3 h

0

Više iz rubrike

Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели

Svijet

Pogođen američki avion: General otkrio sve detalje akcije u Venecueli

3 h

1
Доналд Трамп

Svijet

''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

3 h

1
Марија Мачадо

Svijet

Ova žena ima najveće šanse da zamijeni Nikolasa Madura

3 h

0
Делта Форс

Svijet

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

22

05

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

22

01

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

21

50

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

21

42

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner