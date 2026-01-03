Da li je fotografija hapšenja Madura lažna: Pojavile se tvrdnje

U javnosti se pojavila fotografija venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura nakon njegovog hapšenja, na kojoj se, prema navodima, vidi kako ga privode pripadnici američke vojske.

Maduru bi trebalo da se sudi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Fotografija, za koju se tvrdi da ju je snimila američka strana nakon hapšenja Madura, kruži društvenim mrežama, ali njena autentičnost za sada nije nezavisno potvrđena.

Prema pojedinim tvrdnjama, čini se da je fotografija lažna. Pojedini izvori navode nelogičnosti oko logoa na uniformama pripadnika američkih snaga.

Prema tvrdnjama SAD, Maduro se trenutno nalazi u američkom pritvoru i trebalo bi da bude izveden pred sud u Sjedinjenim Državama zbog krivičnih optužbi.

Novinske agencije navode da u ovom trenutku nije moguće provjeriti vjerodostojnost fotografije, niti detalje u vezi sa Madurovim pravnim statusom.