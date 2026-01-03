Logo
I radnici iz BiH se moraju spremiti na novi zakon u Njemačkoj

Agencije

03.01.2026

19:28

0
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Plaćanja gotovinom u Njemačkoj uskoro neće biti neograničena.

Evropska unija donijela je odluku koja predviđa uvođenje gornje granice za gotovinska plaćanja na nivou cijele EU, a Njemačka će primjenjivati limit od 10.000 evra počevši od ljeta 2027. godine.

Николас Мадуро

Svijet

Pogođen američki avion: General otkrio sve detalje akcije u Venecueli

Do tada, građani Njemačke mogu plaćati gotovinom i velike iznose, a identitet i porijeklo novca potrebno je dokazati tek kod transakcija većih od 10.000 evra. Trgovci su obavezni voditi evidenciju i čuvati podatke.

Šta se mijenja?

Od ljeta 2027. plaćanja gotovinom iznad 10.000 evra više neće biti dozvoljena za poslovne transakcije.

Доналд Трамп

Svijet

''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

Za iznose od 3.000 evra i više, već sada će se morati prikupljati podaci o kupcima.

Privatna plaćanja, na primjer kupovina automobila između privatnih osoba, izuzeta su od ovog pravila.

Njemačka već ima neka ograničenja: od 2020. godine anonimna kupovina plemenitih metala ograničena je na 1.999,99 evra, dok je od 2023. gotovinska kupovina nekretnina potpuno zabranjena.

Kako se situacija razlikuje u Evropi?

Granice gotovinskih plaćanja u EU i šire znatno variraju.

Francuska i Španija postavile su limit na 1.000 evra, Italija 5.000, dok zemlje poput Estonije, Finske i Ujedinjenog Kraljevstva nemaju gornju granicu.

Građani zabrinuti za privatnost

Uvođenje gornjih granica naišlo je i na kritike. Studija Njemačke savezne banke pokazala je da 93 posto ispitanika želi i dalje sami odlučivati hoće li plaćati gotovinom, ističući važnost gotovine kao sredstva zaštite privatnosti i kontrole nad vlastitim finansijama.

Народна скупштина

Republika Srpska

Kako će se finansirati stranke u Srpskoj?

Očekuje se da će uredba EU znatno promijeniti način poslovanja i plaćanja, posebno kod većih kupovina i poslovnih transakcija, dok privatna plaćanja ostaju donekle fleksibilna.

