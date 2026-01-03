Republika Srpska - simbol slobode i otpora

Ponos. Sloboda. Identitet. To je za građane Republike Srpske deveti januar, Dan Republike. Tada je prije 34 godine nastala Republika srpskog naroda, čime su se Srbi u BiH gotovo nadljudskim naporima izborili za slobodu i opstanak na ovim prostorima.

Dan Republike Srpske i ove godine biće obilježen brojnim sadržajima i svečanostima, a biće to prilika da se prisjetimo istorijskog, ali i razvojnog puta Srpske. Zato nikada i niko neće zabraniti srpskom narodu da obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj srpskoj istoriji, poruka je iz Republike Srpske.

"Mi ostajemo privrženi politici obilježavanja devetog januara, jer samo ovaj narod može da odredi koji je njegov datum rođenja, a ne neki Sud. Istinski datum koji je ovdje važan je deveti januar", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Uvijek ćemo slaviti svoj rođendan, zato što se on tada desio. Mi ne možemo da ga promijenimo. Samo ološi pokušavaju da mijenjaju istoriju, a istorija i emocije ne poznaju sudovanje. Mi ćemo ga uvijek nositi, osjećati i izlaziti na trgove da ga proslavimo", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Niko ne može da ospori deveti januar i da zabrani Srbima da obilježavaju dan kada je Srpska nastala. Takvim pokušajima iz Sarajeva samo šalju poruku da takva BiH nema prosperitet, ni budućnost, stav je Branislava Borenovića.

"To je dan postojanja, trajnosti i vječnosti Republike Srpske i trebamo ga nastaviti obilježavati, ne samo ove generacije, nego i buduće generacije u narednom periodu", rekao je Branislav Borenović, član Predsjedništva PDP-a.

Republika Srpska garant je slobode, opstanka i očuvanja nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda.

"Njeno postojanje nije samo političko pitanje, već pitanje istorijskog kontinuiteta i prava srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini. Zato je naša obaveza da Republiku Srpsku čuvamo, jačamo i razvijamo u miru, stabilnosti i poštovanju Dejtonskog sporazuma, za dobro sadašnjih i budućih generacija", rekao je Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Na Srpsku su posebno ponosni potomci onih koji su svoje živote ugradili u njene temelje. Takvih je više od 24.000. Republika Srpska simbol je otpora i prkosa onima koji su imali namjeru da istrijebe srpski narod sa ovih prostora. Krvlju je natopljena, životima odbranjena i važno je da to nikada ne zaboravimo, ali i da o tome pričamo generacijama koje dolaze.

"Ono što sam sigurna jeste da je u nama proradio inat da ćemo je sačuvati i da će ona postojati dok god postojimo mi. Važno je da budućim generacijama govorimo o žrtvi koja je podnesena, to je više od 24.000 poginulih, sa civilima preko 35.000, to je dosta litara prolivene krvi, da bi ona nestala", rekla je Isidora Graorac,predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.

Republika Srpska nastala je devetog januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika Srpskog naroda u BiH. Nastala je kao odgovor srpskog naroda na tadašnje istorijske okolnosti i duboke političke promjene.