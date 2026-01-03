Logo
Gajanin: Srpska je svetinja koju moramo dodatno unapređivati

SRNA

03.01.2026

12:56

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати
Foto: ATV

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je za Srnu da je Republika Srpska svetinja koju je potrebno dodatno unapređivati, te naglasio da je za akademsku zajednicu koja je dala ogroman doprinos njenom stvaranju, 9. januar ima ogroman značaj.

- Nastavnici, saradnici, rukovodstvo i studenti dali su ogroman doprinos u stvaranju, odbrani i razvoju Republike Srpske. Na najznačajnijim pozicijama u Republici Srpskoj i sada su bivši studenti univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu - rekao je Gajanin.

On je naglasio da će akademska zajednica insistirati na očuvanju svih nadležnosti kojima raspolaže Republika Srpska i da će dati svoj doprinos njenom jačanju u svim oblastima.

- To radimo u kontinuitetu obavljajući poslove za koje smo zaduženi. Iz dana u dan postižemo bolje rezultate. Naši studenti postižu dobre rezultate na međunarodnim takmičenjima, naši nastavnici i saradnici takođe. To je način da unapređujemo i štitimo našu Republiku Srpsku - istakao je Gajanin.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

Radoslav Gajanin

