Vipotnik: Problem zagađenja vazduha rješavati sistemski

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je Srni da se problem zagađenja vazduha mora rješavati sistemski, multisektorski i konstantno kako bi se došlo do kvalitetnih rješenja i doprinijelo tome da doneseni propisi ne budu samo mrtvo slovo na papiru.

Vipotnik je istakao da su usvojeni strateški dokumenti u oblasti zaštite vazduha, te podsjetio da se u Srpskoj realizuju projekti energetske efikasnosti koji znatno doprinose smanjenju emisije štetnih gasova.

On je ukazao na to da je u Srpskoj proizvodnja električne energije primarno iz termoelektrana, zbog čega je neophodno da se sektor elektroprivrede maksimalno uključi u rješavanje ovih problema.

"Termoelektrane `Gacko` i `Ugljevik` su najveći zagađivači, a Termoelektrana `Stanari` se, zahvaljujući snažnim filterima i savremenim tehnologijama, kreće ispod dozvoljenih emisija", rekao je Vipotnik.

On je podsjetio da je Ministarstvo u nekoliko navrata pokušavalo da u zakon unese odredbu "zagađivač plaća", gdje bi dvije termoelektrane plaćale taksu, ali bi im se taj novac vraćao upravo za finansiranje mjera za smanjenje zagađenja - nabavku savremenih filtera i prečišćivača.

Kada je riječ o Banjaluci, Vipotnik je naveo da su osnovni problem saobraćaj, individualna ložišta i izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata po regulacionim planovima koji se donose u interesu kapitala, a ne humanog življenja.

Republika Srpska Minić: Profesor Lukić ostavio trajni trag u akademskom životu Srpske

Prema njegovim riječima, Banjaluka se nalazi u kotlini i prilikom izrade i donošenja planskih akata koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, neophodno je voditi računa o prostornim i klimatskim uslovima, što očigledno nije slučaj, te poštovati stav stručne javnosti, ali i povećati angažman inspekcijskih organa.

"Imamo čitave stambeno-poslovne komplekse koji presijecaju značajne pravce i ruže vjetrova, što sve štetne emisije zadržava u kotlini", objasnio je Vipotnik.

S druge strane, banjalučka toplana, kako kaže, ne može podnijeti veliku stambenu ekspanziju i većina zgrada ima svoje kotlovnice koje u nekoj mjeri doprinose zagađenju, bez obzira na energent.

"Tu treba dodati i problem individualnih ložišta kojih je, prema nekim procjenama, nešto više od 45.000 u samom gradu. Zbog skupih energenata, ljudi su prisiljeni da kupuju ugalj najlošijeg kvaliteta, sa velikim sadržajem sumpora", rekao je Vipotnik.

On kaže da je jedan od najvećih zagađivača u Banjaluci saobraćaj, jer je sistem javnog prevoza loš sa nedovoljnim brojem linija, nedovoljno polazaka, skupim kartama, zbog čega je na ulicama ogroman broj automobila.

Vipotnik je podsjetio da je Vlada Republike Srpske usvojila informaciju i zaključak o obavezi preduzimanja sektorskih mjera i aktivnosti radi zaštite i upravljanja kvalitetom vazduha u Srpskoj kojim su sve institucije zadužene da na dnevnom nivou prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim nadležnostima.