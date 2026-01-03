Maduro uvodi vanredno stanje

Izvor:
Sputnjik
03.01.2026
09:01
Komentari:0
Predsjednik Venecuele Nukolas Maduro potpisao je ukaz o uvođenju vanrednog stanja zbog napada na zemlju, saopštio je ministar spoljnih poslova Ivan Hil Pinto.
Prema riječima ministra, Venecuela je podvrgnuta vojnoj agresiji SAD.
Svijet
Medvedev: Finska će morati da plati za svoju gadnu rusofobiju
On je rekao da su SAD napale civilne i vojne objekte u Karaksu.
Oružane snage Venecuele angažovane su u cilju zaštite suvereniteta zemlje.
Američka novinarka tvrdi: Tramp naredio udare
Dženifer Džejkobs, novinar Si-Bi-Esa, tvrdi da je američki predsjednik Donald Tramp izdao naređenje o udarima na ciljeve u Venecueli, uključujući vojne objekte.
Republika Srpska
Kalabuhov: Nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu